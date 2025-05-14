Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov
Отсутствие определения ответственности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин от COVID-19 в 2020 и 2021 годах — «это новая страница в есовско-натовском кривосудии». Такое заявление в своем telegram-канале сделала представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», — написала дипломат МИД РФ.
Захарова добавила, что судебное решение может лишь быть основанием для новых исков против еврокомиссара, но не предполагает уголовных или дисциплинарных мер в отношении нее.
«Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы», — резюмировала представитель МИД России.Ранее суд Евросоюза постановил, что у Еврокомиссии были нарушения при закупке вакцин от коронавируса. Общественности закрыли доступ к информации о ценах на препараты. В суде уточнили, что Еврокомиссия не доказала отсутствие конфликта интересов при закупках.
Читайте также:
ЕС хочет ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины
Нарышкин раскрыл планы уехавших из России политиков
В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре», где несогласных пытаются свергнуть
Никита Кротов