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Захарова высказалась о решении суда ЕС по закупкам вакцин

Захарова назвала кривосудием отсутствие мер против Урсулы фон дер Ляйен
Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Отсутствие определения ответственности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин от COVID-19 в 2020 и 2021 годах — «это новая страница в есовско-натовском кривосудии». Такое заявление в своем telegram-канале сделала представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», — написала дипломат МИД РФ.

Захарова добавила, что судебное решение может лишь быть основанием для новых исков против еврокомиссара, но не предполагает уголовных или дисциплинарных мер в отношении нее.

«Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы», — резюмировала представитель МИД России.
Ранее суд Евросоюза постановил, что у Еврокомиссии были нарушения при закупке вакцин от коронавируса. Общественности закрыли доступ к информации о ценах на препараты. В суде уточнили, что Еврокомиссия не доказала отсутствие конфликта интересов при закупках.

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ЕС хочет ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины
Политолог Бирюлин: Россию невозможно привести к переговорам кнутом
14 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/Leestat

Европейские лидеры хотят ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине.

«Они акцентируют внимание Трампа подобно «чертям, призывавшим за помощью к Вию» из известного произведения Гоголя, демонстрируя продолжение недружеских настроений, в то время как сам Трамп все же понимает, что кнутом к переговорам Россию не привести, тормозит процесс со стороны США», — заявил Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.

Он подчеркнул, что санкции не приносят ожидаемых результатов, поскольку мир со времен холодной войны сильно изменился. По словам эксперта, крупными экономиками и развитыми технологиями сейчас обладают не только страны «развитого Запада», но и страны «глобального юга».

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Нарышкин раскрыл планы уехавших из России политиков
Нарышкин: покинувшие РФ политики мечтают расчленить ее при поддержке Запада
14 мая 2025, 11:33

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Уехавшие из России политики из числа «городских сумасшедших» планируют расчленить страну на части, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей», — сказал он в рамках круглого стола по случаю 100-летия со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.
В конце апреля Нарышкин высказывался о судьбе Владимира Зеленского. По мнению директора СВР, у судьбы главы киевского режима есть разные варианты. Так он ответил на вопрос, может ли Зеленский сбежать из Киева.

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#мир
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#политика
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В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре», где несогласных пытаются свергнуть
Ульянов назвал слова Орбана о брюссельском оркестре ценной оценкой из первых рук
14 мая 2025, 04:46

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС, сравнив её с «брюссельским оркестром», где допустима лишь одна «мелодия», а несогласных подвергают давлению. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X высоко оценил это заявление.
Орбан ранее заявил, что Брюссель в ответ на кризисы усиливает централизацию власти, сокращая суверенитет стран-членов. Ульянов поддержал его позицию, подчеркнув актуальность критики в адрес европейских институтов.

«Ценная оценка из первых рук!», — отметил Ульянов в ответ на публикацию Орбана.
13 мая «Радио 1» сообщало, что главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства и работы Лысенко.

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В МИД России объявили виновников крушения рейса МН17
МИД РФ: главным виновником катастрофы MH17 под Донецком является киевский режим
14 мая 2025, 01:00

Фото: iStock/Diy13

МИД РФ назвал киевский режим главным виновником катастрофы рейса MH17 авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс» в 2014 году.
Катастрофа рейса Амстердам — Куала-Лумпур 17 июля 2014 года унесла жизни 298 человек. Крушение случилось под Донецком.

Трамп выдвинул ультиматум России и Украине
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«Необходимо четко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим. Именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом», — напомнили в МИД РФ в ответ на решение Совета ИКАО по делу «Австралия и Нидерланды против РФ» о крушении самолета «Боинг-777-200» авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс», выполнявшего рейс MH17.
Киев также обвинили в отказе закрыть воздушное пространство над зоной конфликта, вместо этого используя гражданские самолёты как прикрытие для военных операций. РФ еще раз выразила сочувствие родственникам жертв.

Украина и США не предоставили данные радаров и спутниковые снимки, которые, по их словам, доказывают причастность ополченцев ДНР, не имевших на деле средств для поражения целей на такой высоте.

Ранее сообщалось, что главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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#киев
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Медиа Ходорковского собрало $1 пожертвований в криптовалюте за 2,5 месяца
13 мая 2025, 18:45

Фото: iStock/bizoo_n

Интернет-издание «Можем объяснить»*, которое принадлежит бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому**, с марта текущего года получило $1 донатов на свои криптокошельки, пишет RT.
По данным издания, начиная с марта 2025 года редакция «Можем объяснить»* начала обращаться к своим читателям, чтобы пожертвовали деньги на «поиски правды». Для получения денег были опубликованы адреса кошельков в криптовалютах Bitcoin, Etherium, Tether и Tronix.

По словам авторов, каждая статья обходится в «десятки и сотни тысяч рублей».

Однако, судя по анализу транзакций, несмотря на все призывы, на счета редакции поступили всего один донат в размере $0,99 в валюте Tether. На другие кошельки переводов не было вообще.

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МВД объявило в розыск главреда «Дождя»* Тихона Дзядко**

Журналистка-иноагент Таратута** объявлена в розыск

*СМИ, выполняющее функции иноагента
**признан(-а) Минюстом РФ иноагентом
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