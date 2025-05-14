Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)
Уехавшие из России политики из числа «городских сумасшедших» планируют расчленить страну на части, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей», — сказал он в рамках круглого стола по случаю 100-летия со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.В конце апреля Нарышкин высказывался о судьбе Владимира Зеленского. По мнению директора СВР, у судьбы главы киевского режима есть разные варианты. Так он ответил на вопрос, может ли Зеленский сбежать из Киева.
Читайте также:
Нарышкин: При агрессии НАТО против Союзного государства пострадают Польша и Прибалтика
Глава СВР Нарышкин назвал требования России по мирному урегулированию на Украине
В СВР раскрыли, какой будет обстановка в мире в 2025 году
Никита Кротов