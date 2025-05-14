Нарышкин раскрыл планы уехавших из России политиков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС, сравнив её с «брюссельским оркестром», где допустима лишь одна «мелодия», а несогласных подвергают давлению. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X высоко оценил это заявление.