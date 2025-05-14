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Нарышкин раскрыл планы уехавших из России политиков

Нарышкин: покинувшие РФ политики мечтают расчленить ее при поддержке Запада
Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Уехавшие из России политики из числа «городских сумасшедших» планируют расчленить страну на части, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей», — сказал он в рамках круглого стола по случаю 100-летия со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.
В конце апреля Нарышкин высказывался о судьбе Владимира Зеленского. По мнению директора СВР, у судьбы главы киевского режима есть разные варианты. Так он ответил на вопрос, может ли Зеленский сбежать из Киева.

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В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре», где несогласных пытаются свергнуть
Ульянов назвал слова Орбана о брюссельском оркестре ценной оценкой из первых рук
14 мая 2025, 04:46

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС, сравнив её с «брюссельским оркестром», где допустима лишь одна «мелодия», а несогласных подвергают давлению. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X высоко оценил это заявление.
Орбан ранее заявил, что Брюссель в ответ на кризисы усиливает централизацию власти, сокращая суверенитет стран-членов. Ульянов поддержал его позицию, подчеркнув актуальность критики в адрес европейских институтов.

«Ценная оценка из первых рук!», — отметил Ульянов в ответ на публикацию Орбана.
13 мая «Радио 1» сообщало, что главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства и работы Лысенко.

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В МИД России объявили виновников крушения рейса МН17
МИД РФ: главным виновником катастрофы MH17 под Донецком является киевский режим
14 мая 2025, 01:00

Фото: iStock/Diy13

МИД РФ назвал киевский режим главным виновником катастрофы рейса MH17 авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс» в 2014 году.
Катастрофа рейса Амстердам — Куала-Лумпур 17 июля 2014 года унесла жизни 298 человек. Крушение случилось под Донецком.

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«Необходимо четко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим. Именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом», — напомнили в МИД РФ в ответ на решение Совета ИКАО по делу «Австралия и Нидерланды против РФ» о крушении самолета «Боинг-777-200» авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс», выполнявшего рейс MH17.
Киев также обвинили в отказе закрыть воздушное пространство над зоной конфликта, вместо этого используя гражданские самолёты как прикрытие для военных операций. РФ еще раз выразила сочувствие родственникам жертв.

Украина и США не предоставили данные радаров и спутниковые снимки, которые, по их словам, доказывают причастность ополченцев ДНР, не имевших на деле средств для поражения целей на такой высоте.

Ранее сообщалось, что главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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#киев
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Медиа Ходорковского собрало $1 пожертвований в криптовалюте за 2,5 месяца
13 мая 2025, 18:45

Фото: iStock/bizoo_n

Интернет-издание «Можем объяснить»*, которое принадлежит бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому**, с марта текущего года получило $1 донатов на свои криптокошельки, пишет RT.
По данным издания, начиная с марта 2025 года редакция «Можем объяснить»* начала обращаться к своим читателям, чтобы пожертвовали деньги на «поиски правды». Для получения денег были опубликованы адреса кошельков в криптовалютах Bitcoin, Etherium, Tether и Tronix.

По словам авторов, каждая статья обходится в «десятки и сотни тысяч рублей».

Однако, судя по анализу транзакций, несмотря на все призывы, на счета редакции поступили всего один донат в размере $0,99 в валюте Tether. На другие кошельки переводов не было вообще.

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Стало известно, кто будет представлять США на переговорах России и Украины в Стамбуле
Reuters: Уиткофф и Келлог прибудут в Стамбул на переговоры России и Украины
13 мая 2025, 15:29

Фото: iStock/sb2010

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог прибудут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева. Об этом сообщает агентство Reuters.
Накануне американский лидер Дональд Трамп отметил, что раздумывает над тем, чтобы лично прибыть в Стамбул 15 мая. Он выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что главы стран Евросоюза ждут переговоров в Турции между Россией и Украиной, прежде чем просить США ввести новые антироссийские санкции.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил российский президент на прошлой неделе. США положительно оценили такою инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с Путиным.

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#владимир путин
#владимир зеленский
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Трамп выдвинул ультиматум России и Украине
Уиткофф: Трамп в ультимативной форме настаивает на переговорах России и Украины
13 мая 2025, 08:57

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на проведении прямых переговоров России и Украины. В противном случае Вашингтон выйдет из процесса урегулирования, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью Breitbart News..
Отмечается, что ультиматум был выдвинут обеим сторонам переговорного процесса.

Уиткофф добавил, что Штаты хотят быть посредниками и оказывать помощь в завершении украинского конфликта, однако он подчеркнул, что «это не война США».

Ранее издание The National Interest писало, что между Киевом и Вашингтоном произошёл разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского вовремя изменить подход в отношениях с властями США.

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#сша
#россия
#украина
#переговоры
#политика
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