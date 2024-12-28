Россия выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россия объявила о выходе из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). Соответствующий закон о денонсации документа подписал президент РФ Владимир Путин.
Документы были подписаны в Стокгольме в мае 2003 года и вступили в силу для Российской Федерации с 14 апреля 2004 года. Договором регулировались различные меры в рамках содействия международному сотрудничеству в сфере экологической безопасности при обращении с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в России.
К соглашению, кроме России, присоединились также Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейское сообщество по атомной энергии.
В пояснительной записке к закону отмечается, что по факту всякое сотрудничество в рамках указанного соглашения о МНЭПР прекратилось ещё в 2015-2017 годах, поэтому формализированное участие в нём России лишено практического смысла.
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К соглашению, кроме России, присоединились также Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейское сообщество по атомной энергии.
В пояснительной записке к закону отмечается, что по факту всякое сотрудничество в рамках указанного соглашения о МНЭПР прекратилось ещё в 2015-2017 годах, поэтому формализированное участие в нём России лишено практического смысла.
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Александр Бойцов