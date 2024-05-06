Россия вынесла Британии устрашающее предупреждение

Фото: iStock/ffikretow
Россия может ударить по военным объектам Лондона на Украине и за её пределами, если британские ракеты будут использоваться ВСУ для атак на территории России. Об этом в МИД РФ заявили послу Великобритании.
«Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании на Украине и за её пределами», — заявили в российском МИД.
Кроме того, в ведомстве призвали Британию подумать, к каким последствиям могут привести враждебные шаги Лондона, и незамедлительно опровергнуть заявления главы министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который ранее говорил, что Киев имеет право использовать британские ракеты для нанесения ими ударов по территории России.
Ранее стало известно, что МИД РФ вызвал послов Британии и Франции. Британский дипломат провел в учреждении полчаса и покинул его. На вопросы прессы он отвечать не стал. Вслед за ним в МИД РФ прибыл французский посол.
Читайте также:
ЕС считает возможным удар Украины по Крымскому мосту в рамках своей защиты
МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций из-за обвинений в адрес РФ
Британия бьет тревогу из-за учений РФ с ядерным оружием
Элина Позднякова