Москва завила о готовности помочь в поиске вертолета с президентом Ирана

Фото: пресс-служба МИД РФ
Москва готова оказать всю необходимую помощь в поиске пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Авария произошла в провинции Восточный Азербайджан, недалеко от городов Джольфа и Верзеган.
На место происшествия направили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман.
Связь с президентом Ирана отсутствует.
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На место происшествия направили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман.
Связь с президентом Ирана отсутствует.
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Артем Кузьмин