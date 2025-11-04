04 ноября 2025, 18:01

Россия выразила протест Италии из-за антироссийской кампании в СМИ

Фото: iStock/okfoto

Россия выразила протест Италии. Об этом сообщает российское посольство в Риме в своих соцсетях.





Уточняется, что во вторник 4 ноября Министерство иностранных дел Италии по просьбе итальянской стороны посетил советник-посланник посольства РФ Михаил Российский. Он выразил «твёрдое недовольство» проводимой в СМИ антироссийской кампанией.





«Предлогом для кампании стала обоснованная озабоченность официального представителя МИД России М.В.Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии вследствие бездумной траты средств итальянских налогоплательщиков на поддержку преступного террористического режима на Украине», – говорится в заявлении посольства.