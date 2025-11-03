В МИД Италии вызвали посла РФв Риме Алексея Парамонова
Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство.
В российской дипмиссии подтвердили факт получения приглашения для посла в итальянский МИД. Причина вызова Парамонова в МИД Италии пока не сообщается.
В начале октября певец Энцо Гинацци, широко известный как Пупо, заявил, что рассмотрит вариант получения российского гражданства, если политика Италии пойдет вразрез с его убеждениями.
Одним из возможных поводов для принятия подобного решения артист назвал гипотетический запрет жителям Италии въезжать в Россию. Напомним, что музыкант любит РФ и многократно посещал ее.
Читайте также: