Захарова решительно осудила военные операции США в Карибском бассейне

01 ноября 2025, 22:47

Фото: istockphoto/Mordolff

Россия решительно осуждает чрезмерное применение военной силы США в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.