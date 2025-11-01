Захарова решительно осудила военные операции США в Карибском бассейне
Россия решительно осуждает чрезмерное применение военной силы США в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, такие действия нарушают как внутреннее американское законодательство (ст. I, раздел 8 Конституции США), так и нормы международного права — в частности ст. 2 п. 4 Устава ООН, ст. 18–22 Устава Организации американских государств и ст. 88 Конвенции ООН по морскому праву.
Это, отмечает МИД, признают и представители ряда стран, и международные организации, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Захарова также добавила, что Москва поддерживает руководство Венесуэлы в защите суверенитета страны «в условиях провокаций со стороны США».
Ранее, 31 октября, сообщалось, что армия США может нанести удар по Венесуэле в ближайшие дни.
