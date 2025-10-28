В Италии указали на невозможность Украины вернуться к границам 2014 года
Крозетто: Украина не вернет потерянные земли
Украина не сможет вернуть территории, утраченные в 2014 году и после февраля 2022 года. Об этом заявил газете Sole24Ore министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
По его словам, Россия никогда не откажется от этих земель, а у ВСУ не хватит сил отбить их даже при международной поддержке.
Крозетто также подчеркнул, что украинскому руководству предстоит выбирать: пойти на территориальные уступки или продолжать конфликт, который в долгосрочной перспективе может обернуться ещё более тяжёлыми последствиями.
Ранее сообщалось, что французский полковник назвал главные препятствия для мира на Украине.
