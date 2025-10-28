В Италии указали на невозможность Украины вернуться к границам 2014 года

28 октября 2025, 21:57

Крозетто: Украина не вернет потерянные земли

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украина не сможет вернуть территории, утраченные в 2014 году и после февраля 2022 года. Об этом заявил газете Sole24Ore министр обороны Италии Гвидо Крозетто.