Достижения.рф

В Италии указали на невозможность Украины вернуться к границам 2014 года

Крозетто: Украина не вернет потерянные земли
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украина не сможет вернуть территории, утраченные в 2014 году и после февраля 2022 года. Об этом заявил газете Sole24Ore министр обороны Италии Гвидо Крозетто.



По его словам, Россия никогда не откажется от этих земель, а у ВСУ не хватит сил отбить их даже при международной поддержке.

Крозетто также подчеркнул, что украинскому руководству предстоит выбирать: пойти на территориальные уступки или продолжать конфликт, который в долгосрочной перспективе может обернуться ещё более тяжёлыми последствиями.

Ранее сообщалось, что французский полковник назвал главные препятствия для мира на Украине.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0