Россия выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании

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Москва приняла решение выслать атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в ответ на действия Лондона, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В документе отмечается, что 16 мая представителя британского посольства в Москве вызвали в МИД России, чтобы выразить протест в связи с недружественным решением о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне.
Вответ на это решение, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявлен «persona non grata». Ему предписывается покинуть территорию Российской Федерации в течение недельного срока.
Кроме того, в тексте заявления подчеркивается, что это не будет последним ответным мероприятием со стороны России. Министерство обещает информировать инициаторов эскалации о дальнейших ответных шагах.
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Вответ на это решение, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявлен «persona non grata». Ему предписывается покинуть территорию Российской Федерации в течение недельного срока.
Кроме того, в тексте заявления подчеркивается, что это не будет последним ответным мероприятием со стороны России. Министерство обещает информировать инициаторов эскалации о дальнейших ответных шагах.
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Артем Кузьмин