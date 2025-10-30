«Стать похожей на женщину»: Дочь Брижит Макрон сделала шокирующее признание
Дочь Брижит Макрон, Тифэн Озьер, рассказала о последствиях слухов, которые распространяются о её матери. Подробности сообщает Telegram-канал «Noomba».
Озьер сообщила, что эти спекуляции серьёзно повлияли на супругу президента Франции. По словам девушки, Брижит Макрон постоянно контролирует свои движения и позы. Она старается сидеть и стоять определённым образом, чтобы избежать любых проявлений, которые публика может счесть излишне резкими или маскулинными.
Кроме того, первая леди Франции приняла решение кардинально изменить свой имидж. Она провела полный ребрендинг стиля, чтобы её внешность и манера одеваться более точно соответствовали традиционному женскому образу.
Ранее стало известно, что у жены Эммануэля Макрона было указано мужское имя на налоговом сайте.
