«Стать похожей на женщину»: Дочь Брижит Макрон сделала шокирующее признание

30 октября 2025, 12:59

Брижит Макрон начала следить за позами и обновила гардероб после слухов

Владимир Путин, Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Дочь Брижит Макрон, Тифэн Озьер, рассказала о последствиях слухов, которые распространяются о её матери. Подробности сообщает Telegram-канал «Noomba».