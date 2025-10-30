«Стереть Москву»: Министр Бельгии бросил вызов России и отказался извиняться

30 октября 2025, 17:03

Министр обороны Бельгии объяснил свои слова о «стирании Москвы с карты»

Фото: Istock/macky_ch

Министр обороны Бельгии Тео Франкен дал объяснения своей предыдущей риторике о России. Он заявил, что его слова о «стирании Москвы с карты мира» подразумевали исключительно оборонительную доктрину Североатлантического альянса. Соответствующее заявление политик разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram*.





Франкен чётко обозначил позицию НАТО.

«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы, по определению, являемся оборонительным альянсом», — написал он.

«Это то, что я имел в виду в интервью, и ни слова из сказанного не беру назад», — резюмировал бельгийский политик.