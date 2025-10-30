«Стереть Москву»: Министр Бельгии бросил вызов России и отказался извиняться
Министр обороны Бельгии объяснил свои слова о «стирании Москвы с карты»
Министр обороны Бельгии Тео Франкен дал объяснения своей предыдущей риторике о России. Он заявил, что его слова о «стирании Москвы с карты мира» подразумевали исключительно оборонительную доктрину Североатлантического альянса. Соответствующее заявление политик разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram*.
Франкен чётко обозначил позицию НАТО.
«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы, по определению, являемся оборонительным альянсом», — написал он.Министр конкретизировал, на какую именно военную концепцию он ссылался в своём скандальном интервью. Он пояснил, что имел в виду принцип «ответного удара», который формально закрепляет 5-я статья Устава НАТО. Альянс руководствуется этим принципом на протяжении 76 лет.
«Это то, что я имел в виду в интервью, и ни слова из сказанного не беру назад», — резюмировал бельгийский политик.Ранее стало известно о росте пророссийских настроений среди жителей Франции.