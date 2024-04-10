Россия ввела санкции против работников госорганов и IT-сектора Великобритании

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Россия ввела санкции в отношении 22-х представителей государственных структур и работников IT-сектора Великобритании. В список также вошли лица, причастные к попыткам заставить экономических операторов государств Центральной Азии соблюдать нелегитимные односторонние рестрикции, введенные Западом
Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ. В заявлении, распространённом российским внешнеполитическим ведомством, подчёркивается, что данные меры были приняты в ответ на продолжение правительством Соединённого Королевства агрессивного антироссийского курса. Лондон также активно декларирует идею нанесения России «стратегического поражения», добавили в МИД.
В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании, сообщается в документе. В частности, введён запрет на въезд в РФ сотрудникам компании Micro Focus, которая предоставляет украинским силовым структурам программное обеспечение и услуги киберзащиты.
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Александр Бойцов