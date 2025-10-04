Стали известны детали 19-го пакета антироссийских санкций

04 октября 2025, 20:09

EuObserver: ЕС хочет внести в черный список 120 якобы связанных с Россией судов

Фото: istockphoto/designer491

Европейский союз в рамках предполагаемого 19-го пакета санкций планирует ввести ограничения в отношении примерно 120 судов, которые, по данным источников, якобы участвуют в перевозке российских энергоносителей. Об этом сообщает EuObserver.