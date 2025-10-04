Стали известны детали 19-го пакета антироссийских санкций
Европейский союз в рамках предполагаемого 19-го пакета санкций планирует ввести ограничения в отношении примерно 120 судов, которые, по данным источников, якобы участвуют в перевозке российских энергоносителей. Об этом сообщает EuObserver.
Если эти меры одобрят, общее число судов в санкционных списках ЕС может вырасти до 568. Кроме того, разрабатываются юридические основания для возможного задержания как минимум 16 «подозрительных» безфлаговых нефтяных танкеров в случае их захода в акваторию Балтийского моря.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 августа призвала государства ЕС ввести вторичные санкции по нефти, аналогичные тем, что применяют США. 12 сентября стало известно, что работа над 19-м пакетом санкций против РФ близится к завершению. В числе рассматриваемых мер — дополнительные ограничения по поставкам российской нефти, санкции против танкеров «теневого» флота и меры в отношении банков.
30 сентября Военно-морские силы Франции задержали идущий под флагом Бенина танкер Boracay, который, по утверждению французских властей, перевозил российскую нефть в обход санкций. Против судна начали расследование: по версии следствия, экипаж не смог подтвердить национальную принадлежность судна и «не выполнил приказы».
