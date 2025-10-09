Достижения.рф

Трамп не исключил введение дополнительных санкций против России

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России, если процесс урегулирования на Украине не будет продвигаться удовлетворительными темпами. Такое заявление он сделал во время встречи с главой Финляндии Александром Стуббом в Белом доме, отвечая в четверг на вопросы журналистов.



Трамп охарактеризовал свою позицию по вопросу коротким: «могу». Более конкретной информации об очередных потенциальных «антироссийских мерах» он не дал.

Американский лидер также добавил, что США и Запад продолжают наращивать давление на Москву, желая разрешить конфликт между РФ и Украиной.

«Мы наращиваем (давление) вместе, НАТО отлично себя показывает», — цитирует Трампа ТАСС.
Президент США подтвердил, что купленное НАТО американское вооружение, вероятно, поступает по большей части Украине.

Мария Моисеева

