Трамп не исключил введение дополнительных санкций против России
Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России, если процесс урегулирования на Украине не будет продвигаться удовлетворительными темпами. Такое заявление он сделал во время встречи с главой Финляндии Александром Стуббом в Белом доме, отвечая в четверг на вопросы журналистов.
Трамп охарактеризовал свою позицию по вопросу коротким: «могу». Более конкретной информации об очередных потенциальных «антироссийских мерах» он не дал.
Американский лидер также добавил, что США и Запад продолжают наращивать давление на Москву, желая разрешить конфликт между РФ и Украиной.
В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Финляндии
«Мы наращиваем (давление) вместе, НАТО отлично себя показывает», — цитирует Трампа ТАСС.Президент США подтвердил, что купленное НАТО американское вооружение, вероятно, поступает по большей части Украине.
Ранее в Госдуме прокомментировали угрозу НАТО сбивать российские цели.