Трамп не исключил введение дополнительных санкций против России

09 октября 2025, 23:22

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России, если процесс урегулирования на Украине не будет продвигаться удовлетворительными темпами. Такое заявление он сделал во время встречи с главой Финляндии Александром Стуббом в Белом доме, отвечая в четверг на вопросы журналистов.





Трамп охарактеризовал свою позицию по вопросу коротким: «могу». Более конкретной информации об очередных потенциальных «антироссийских мерах» он не дал.



Американский лидер также добавил, что США и Запад продолжают наращивать давление на Москву, желая разрешить конфликт между РФ и Украиной.





«Мы наращиваем (давление) вместе, НАТО отлично себя показывает», — цитирует Трампа ТАСС.