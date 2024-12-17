В Японии заявили о возможных санкциях против РФ и КНДР

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Над санкциями против России и Северной Кореи на фоне якобы военного сотрудничества стран думают в кабмине Японии. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава японского МИДа Такэси Ивая.
«Что касается санкций, то Япония рассматривает дополнительные санкции в отношении военного сотрудничества России и Северной Кореи», — пояснил министр.Он подчеркнул, что действия со стороны Токио согласованы с Вашингтоном и другими представителями коллективного Запада.
Такэси Ивая резюмировал, что детали ограничений сейчас прорабатываются, о результатах будет объявлено позднее.
В июне текущего года КНДР и РФ подписали соглашение, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство стран. Документ вступил в силу 4 декабря.
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Никита Кротов