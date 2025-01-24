В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией

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Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией. Об этом завил премьер-министр островного государства Сигэру Исиба в ходе своей программной речи на сессии парламента.
Он подчеркнул, что отношения Москвы и Токио в настоящее время переживают тяжёлые времена. Однако нацеленность на подписание мирного договора по-прежнему есть. Но она будет реализована только после разрешения существующего территориального вопроса.
Напомним, что отношения России и Японии уже на протяжении многих лет усугубляет отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом не рассматривалась судьба ещё двух островов – Кунашира и Итурупа. Тем не менее, СССР был убеждён, что Совместная декларация поставит точку в этой проблеме, а Япония, напротив, не отказывалась от претензий на все острова и считала документ лишь частью решения проблемы.
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Анастасия Чинкова