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Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая

Фото: iStock/specnaz-s

Фото: iStock/specnaz-s

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

ВС РФ освободили два населенных пункта


В ходе наступательных операций подразделения войсковой группировки «Центр» освободили населенные пункты Лысовка и Троицкое, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. В результате боевых действий противник понес значительные потери в личном составе и военной технике. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы


По данным российского оборонного ведомства, украинские боевики 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы. ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии фронта.

Противник осуществил 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Минобороны РФ добавили, что ВСУ произвели 3052 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.


Сумское направление


В приграничном районе Курской области, вблизи поселка Теткино, сохраняется напряженная обстановка — украинские подразделения не оставляют попытки прорвать российскую границу. Стоит отметить, что ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных результатов.

Основные направления атак украинской армии проходят со стороны населенных пунктов Рыжевка и Будки. По противнику регулярно наносится огневое поражение, в том числе с применением авиации. Подобные действия подразделений ВСУ фиксируются и вблизи населенного пункта Новый Путь.

Покровское (Красноармейское) направление


ВСУ не соблюдают режим прекращения огня на Покровском направлении. По данным военкоров, украинские боевики активно действуют в районе населенных пунктов Удачное и Котллино. Передовые штурмовые группы российских войск закрепились в Перше Травня (Леонтовичи).

Богатырское направление


Группировка войск «Восток» до начала перемирия продолжала активную работу на Богатырском направлении и, значительно продвинулась в посёлке в восточной части и закрепилась в южной. В районе села Отрадного подразделения российской армии приблизились к юго-восточной части.

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Трамп рассказал, что потерял сон из-за конфликта на Украине
WSJ: Трамп признался, что не может спать из-за попыток достичь мира на Украине
10 мая 2025, 07:24

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о растущем разочаровании в связи с усилиями по завершению конфликта на Украине, передает The Wall Street Journal.
По словам американского лидера, решение кризиса вызывает у него бессонницу. Трамп отметил, что трудности в переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю.

Президент США также указал на сложности в разрешении конфликта в секторе Газа, добавив, что данный регион находится в состоянии войны уже долгие годы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Песков рассказал, что Москва ожидает от США в отношении Украины
10 мая 2025, 07:14

Дмитрий Песков (фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Москва рассчитывает на большую гибкость со стороны Киева в вопросе урегулирования конфликта в случае участия США в качестве посредника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.
По его словам, участие Вашингтона может повлиять на позицию украинской стороны.

«Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента США поможет нам убедить киевский режим проявить немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что перемирие на Украине невозможно без прекращения поставок вооружений Вооружённым силам Украины.

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#песков
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Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от условий Киева
Лидеры стран ЕС пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию
10 мая 2025, 07:09

Фото: iStock/sb2010

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, угрожая «наращиванием давления» в случае отказа. Об этом сообщает РИА Новости.
В совместном заявлении, опубликованном на портале правительства Великобритании, западные лидеры потребовали «полного и безоговорочного» прекращения огня для переговоров о «справедливом мире».

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире», — говорится в заявлении западных лидеров.
При этом киевский режим, как отмечается, ранее неоднократно нарушал договорённости и сохраняет запрет на диалог с Москвой. Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения.

В ночь с 9 на 10 мая сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что остановка боевых действий не решит кризис, пока не будут устранены его коренные причины — угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и политики Киева по подавлению русского языка и культуры. По его словам, ключевыми условиями остаются демилитаризация Украины и соблюдение прав русскоязычного населения.

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DPA: Мерц, Туск, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Зеленским
10 мая 2025, 06:54

Владимир Зеленский

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство DPA.
Визит, запланированный на 10 мая, направлен на обсуждение дальнейшей поддержки Украины и мирных инициатив. К Мерцу, Макрону и Стармеру на встрече присоединится польский премьер-министр Дональд Туск.

Перед отъездом Мерц провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также посетил штаб-квартиры ЕС и НАТО в Брюсселе. Перед отправлением в Киев Мерц встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту, расположенном недалеко от границы с Украиной.

Лидеры ожидают, что США способны «создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой.

Траурные мероприятия прошли 6 мая у памятной плиты на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Десятки советских военнопленных были зверски расстреляны в этом месте.

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Песков ответил на заявление Мерца о перемирии с Украиной в эти выходные
Песков: нужно уточнить смысл слов Мерца о скором перемирии с Украиной
10 мая 2025, 03:19

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле попросили уточнить заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном начале 30-дневного перемирия между Россией и Украиной в эти выходные. Такие слова сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее Мерц выразил мнение, что перемирие может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Россия, как неоднократно подчёркивалось, готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Однако есть определенные нюансы.

«Нужно уточнить у господина Мерца, (что он имеет в виду)», — отметил Песков, комментируя слова немецкого политика.
Однако, по данным Минобороны РФ, даже во время символического перемирия в честь 80-летия Победы украинская сторона допустила более 5000 нарушений режима прекращения огня.

Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения. Также было осуществлено 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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