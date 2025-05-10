Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
ВС РФ освободили два населенных пункта
В ходе наступательных операций подразделения войсковой группировки «Центр» освободили населенные пункты Лысовка и Троицкое, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. В результате боевых действий противник понес значительные потери в личном составе и военной технике. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВСУ нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы
По данным российского оборонного ведомства, украинские боевики 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы. ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии фронта.
Противник осуществил 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Минобороны РФ добавили, что ВСУ произвели 3052 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.
Сумское направление
В приграничном районе Курской области, вблизи поселка Теткино, сохраняется напряженная обстановка — украинские подразделения не оставляют попытки прорвать российскую границу. Стоит отметить, что ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных результатов.
Основные направления атак украинской армии проходят со стороны населенных пунктов Рыжевка и Будки. По противнику регулярно наносится огневое поражение, в том числе с применением авиации. Подобные действия подразделений ВСУ фиксируются и вблизи населенного пункта Новый Путь.
Покровское (Красноармейское) направление
ВСУ не соблюдают режим прекращения огня на Покровском направлении. По данным военкоров, украинские боевики активно действуют в районе населенных пунктов Удачное и Котллино. Передовые штурмовые группы российских войск закрепились в Перше Травня (Леонтовичи).
Богатырское направление
Группировка войск «Восток» до начала перемирия продолжала активную работу на Богатырском направлении и, значительно продвинулась в посёлке в восточной части и закрепилась в южной. В районе села Отрадного подразделения российской армии приблизились к юго-восточной части.
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