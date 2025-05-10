Группа компаний «БИОЭН» отправила на СВО автомобили и квадроциклы

Фото: (кадр из эфира ТК 360)
Колонна из автомобилей УАЗ — классические «буханки» и «Патриоты», окрашенные в защитные цвета и украшенные праздничными ливреями с триколором, покинули столичный регион. Руководитель группы компаний «BIOEN» Олег Максимов сообщил, что организацией было принято решение провести автопробег, закупить помощь бойцам СВО.
«Руководство компании приняло решение организовать такой автопробег, закупить гуманитарную помощь нашим бойцам на фронт. 23 автомобиля у нас с вами высокой проходимости – это автомобили УАЗ различных модификаций, оборудованные кондиционерами. Некоторые машины у нас с кузовами для того, чтобы мы могли в них, например, перевозить боекомплекты для бойцов. Все машины у нас укомплектованы современными средствами радиоэлектронной борьбы для того, чтобы дроны противника не могли поразить движущийся автомобиль. Дополнительно автомобили оснащены дрон-детекторами. То есть машина практически готова к тому, чтобы на линию столкновений прийти и сразу поступить в работу», – подчеркнул Олег Максимов.Также в зону СВО отправятся 5 квадроциклов.
Руководитель группы компаний «BIOEN» Олег Максимов Фото: (кадр из эфира ТК 360)
«Квадроцикл – очень актуальный элемент летом для передвижения штурмовиков. Пять квадроциклов новых мы направляем также в подразделения, которые осуществляют фактически боевые действия», – добавил Олег Максимов.
Он также подчеркнул, что уже не первый раз компания отправляет квадроциклы на линию фронта, получает обратную связь от бойцов. В настоящее время груз прибыл на Донецкую землю и был передан получателю: 14-ой отдельной арт бригаде «Кальмиус», Спецназу «Ахмат», Добровольческому подразделению «Архангел» и другим батальонам.
Боец с позывным «Архип», который несёт службу на Часовоярском направлении, отметил, что такая помощь своевременна и востребована. Заместитель командира добровольческого подразделения «Архангел» рассказал, что бойцам ставят задачи, для которых эта техника, необходима как золото.
«Прекрасно, когда есть компании... это очень своевременно и очень помогает фронту», – подчеркнул боец.
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