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Москва может согласиться на присутствие иностранных войск на украинской территории, если это не будет угрожать безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава совета клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Эксперт уточнил, что оптимальным сценарием для Москвы было бы включить мирные соглашения в один международный документ о безопасности в Европе.
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«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может. В других условиях любой военный контингент — фактор риска. О паритете времен холодной войны говорить не приходится. Если вы утверждаете, что России должно быть нанесено поражение, ваши войска не могут считаться ни гарантом, ни арбитром», — сказано в материале.После начала российско-американского диалога в феврале этого года, европейские лидеры вместе с Владимиром Зеленским продолжают настаивать на антироссийских санкциях и прочих недружественных мерах. Таким образом они хотят «принудить Россию к миру через силу».
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Никита Кротов