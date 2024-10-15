Россия запросила импорт электричества у Азербайджана и Грузии на случай аварий

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Россия запросила у Азербайджана и Грузии возможный импорт электричества в общем объеме 600 МВт на случай аварий. Об этом сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. По ее словам, пока что ответа от соседних государств компания не получила.
«Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — пояснила она.Панина отметила, что Грузию и Азербайджан при аварийной ситуации попросили бы держать под Россию по 300 МВт от каждой страны.
«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе «Системного оператора», обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», — добавила она.Панина также подчеркнула, что Россия будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, а такой вариант рассматривают лишь на случай аварийных режимов.
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