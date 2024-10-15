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Россия запросила импорт электричества у Азербайджана и Грузии на случай аварий

15 октября 2024, 19:24
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Россия запросила у Азербайджана и Грузии возможный импорт электричества в общем объеме 600 МВт на случай аварий. Об этом сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. По ее словам, пока что ответа от соседних государств компания не получила.
«Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — пояснила она.
Панина отметила, что Грузию и Азербайджан при аварийной ситуации попросили бы держать под Россию по 300 МВт от каждой страны.


«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе «Системного оператора», обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», — добавила она.
Панина также подчеркнула, что Россия будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, а такой вариант рассматривают лишь на случай аварийных режимов.

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#грузия
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США грозят остановить поставки оружия Израилю из-за гуманитарного кризиса в Газе
15 октября 2024, 19:45

Фото: istockphoto/lucky-photographer

США грозят остановить поставки оружия для Израиля, если гуманитарный кризис в секторе Газе не будет урегулирован до середины ноября. Об этом со ссылкой на письмо от американских властей сообщает израильский 12-канал. Отмечается, что в противном случае Штаты наложат на поставки эмбарго.
По информации телеканала, соответствующее письмо израильским министрам передали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
«Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США — госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин — вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование», — говорится в сообщении.
В заявлении указано, что Белый дом обеспокоен ухудшением гуманитарного кризиса в Газе и требует срочно принять меры, так как в сентябре анклав получил меньше всего гуманитарной помощи.

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#послание
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Стало известно, почему Иран прекратил полеты в Европу
ILNA: Иран прекратил полеты в Европу на фоне санкций ЕС против Iran Air
15 октября 2024, 19:21

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Иран прекратил полеты в Европу, поскольку против авиакомпании Iran Air ввел санкции Евросоюз. Об этом информирует агентство ILNA, ссылаясь на руководителя Ассоциации авиаперевозчиков Ирана Максуда Асади Самани.
«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу», — сказал Самани.
Он отметил, что на эти рейсы был большой спрос. Известно, что под ограничительные меры попали также Saha Airlines, принадлежащая армейским ВВС и частная Mahan Air. Кроме того, рестрикции коснулись транспортников, чиновников с их активами, бизнесменов и военных.

По утверждению Совета ЕС, ограничения связаны с якобы поставками дронов и ракет российской стороне и предполагаемой передачей ракет группировке хуситов.

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#европа
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#ес
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#полеты
#новости
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Эксперт Левчук заявил о возможности России конфисковать активы Евросоюза
Эксперт Левчук: Россия вправе конфисковать активы ЕС для погашения кредита Киеву
15 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/ffikretow

В случае если ЕС начнет использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, РФ получает право на симметричный ответ. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук, пишет РИА Новости.
Согласно словам эксперта, все финансовые операции с суверенными российскими активами без участия страны считаются незаконными. Левчук пояснил, что если действия Европарламента будут исполнены, в таком случае РФ конфискует аналогичный объем финансовых активов западных государств.

Напомним, лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 17-18 октября в Брюсселе, обсудят кредит Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Отмечается, что в рамках встречи также обсудят подготовку «дороги к членству» Украины в Европейском союзе.

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#сша
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#страны
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#ес
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В КНР оценили возможность применения РФ ядерных вооружений
Аналитик Лю Цзюнь: в КНР не верят, что РФ воспользуется ядерным оружием
15 октября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

В Китае не верят, что Россия будет использовать ядерные вооружения. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил аналитик Центра по изучению РФ Восточно-Китайского педагогического института Лю Цзюнь.
По его словам, изменение российской ядерной доктрины не обеспокоило китайцев. Такой шаг воспринимают, как напоминание о том, что РФ — ядерная держава. Если в КНР кто-то и волнуется по данному поводу, то речь идет о небольшой группе людей, отметил собеседник.

«Большинство китайцев считает, что российское руководство действует ответственно и не верит, что Россия когда-либо применит ядерное оружие», — прокомментировал Лю Цзюнь.

Россия обновила ядерную доктрину в конце сентября. Теперь она расценивает агрессию неядерных стран, которые поддерживаются ядерными державами, как совместное нападение.

Ранее сообщалось, при каком условии шиитское движение «Хезболлах» прекратит огонь по Израилю.

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#китай
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#ядерное оружие
#война
#новости
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Замглавы МИД Руденко: шаги Южной Кореи ведут к усилению напряженности
15 октября 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Mordolff

Шаги со стороны Южной Кореи ведут к усилению напряженности, подрывая стабильность на корейском полуострове. Такое заявление в беседе с прессой сделал замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он подчеркнул опасность такого развития событий и добавил, что с этим «пора остановиться».
«Мы считаем, что то, что предприняла в последнее время Южная Корея, является провокационными действиями, которые серьезно подрывают стабильность на полуострове и ведут к эскалации напряженности»,— сказал дипломат.

Перед этим агентство Ренхап, ссылаясь на южнокорейских военных, информировало, что Северная Корея осуществила подрыв определенных участков двух межкорейских автодорог со своей стороны границы.

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#мид рф
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Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера» из-за желания воевать с РФ
15 октября 2024, 16:57

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Ортеги, Зеленский является «сыном Гитлера», так как он хочет вовлечь Североатлантический альянс в войну с Россией. По словам президента Никарагуа, Гитлер тоже думал, что добьется успеха при нападении на Советский Союз, однако он недооценил стойкость народа СССР.

Лидер Никарагуа назвал советских граждан «героическими и храбрыми».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же как в свое время был остановлен и Адольф Гитлер. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
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#украина
#владимир зеленский
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В «Хезболлах» назвали условие для прекращения огня по ЦАХАЛ
«Хезболлах» прекратит огонь по ЦАХАЛ, когда он сделает то же самое
15 октября 2024, 16:55

Фото: istockphoto/alexkuehni

Шиитская группировка «Хезболлах» прекратит огонь по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если та сделает то же самое. Об этом заявил замгенсека движения в Ливане Наим Касем.
«Я обращаюсь к внутреннему фронту (Израиля. — Прим. ред.): единственное решение — это прекращение огня, мы <...> будем продолжать, если враг не остановится», — сказал Касем.

Он добавил, что за прошлую неделю бойцы ЦАХАЛ потеряли в Южном Ливане более 20 человек убитыми и полторы сотни ранеными.

«Обращаюсь к внутреннему фронту: не верьте словам своих политиков о наших возможностях, смотрите на то, что мы можем делать и делаем по факту», — отметил Касем.
Он резюмировал, что цель «Хезболлах» — поддержать Палестину, которая воюет против Израиля в Газе, а также освободить оккупированные ЦАХАЛом территории.

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Депутат Белик обвинил Запад в раскачивании ситуации в Грузии

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#израиль
#цахал
#война
#ливан
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Депутат Белик обвинил Запад в раскачивании ситуации в Грузии
15 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Alexandra Bykova

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Запад специально раскачивает ситуацию в Грузии с помощью различных «наблюдательных миссий» и «программ».
«Вмешательство в выборы и оказание давления — характерный почерк Запада. Зурабишвили пытается выдать желаемое за действительное, ища пресловутый «российский след» в грузинской избирательной кампании. Эти обвинения в адрес России абсолютно надуманны и абсурдны. Вмешательство во внутренние дела стран и дестабилизация ситуации — это методы Запада, а не России. Запад с помощью своих наблюдательных миссий раскачивает ситуацию в Грузии, а затем, если итоги выборов Запад не устроят, может спровоцировать протесты и революции», — пояснил в беседе с RT Белик.

До этого посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд заявил, что Лондон заморозил диалог Тбилиси. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Великобритания также отменила переговоры в оборонной сфере с грузинской стороной.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что примирение с Россией является ключевым приоритетом для правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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#выборы
#итоги
#грузия
#страны
#министр
#запад
#россия
#политика
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Подмосковные депутаты «Единой России» провели более 7,2 тыс. приёмов граждан
15 октября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Муниципальные депутаты от партии «Единая Россия» в Московской области принимают активное участие в выездных администрациях и с нала года организовали уже свыше 7,2 тыс. приёмов жителей. Важность взаимодействия депутатского корпуса с населением обсудили на заседании Московского областного Совета руководителей фракций партии «Единая Россия», участие в мероприятии принял губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Мы проводим встречи с жителями, выездные администрации. И та информация, те жалобы и тревоги, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — прим. ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные и муниципальные депутаты вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — сказал губернатор.
Отмечается, что в настоящее время в Московской области в депутатский корпус входят более тысячи членов «Единой России».

«После сентябрьских выборов муниципальных Советов в 25 городских округах к нашей команде присоединилось более 200 новых депутатов. Всего по результатам выборов мы получили 414 мандатов из 580. Этот результат позволил нам сформировать в округах фракции большинства», — отметил подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
С начала года представители областного отделения партии провели в регионе около восьми с половиной тысяч контрольных мероприятий. А депутаты окружных Советов организовали более 7,2 тыс. приёмов жителей. Запросы жителей становятся ориентиром при формировании местных бюджетов и включении различных объектов в государственные программы.

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#единая россия
#андрей воробьёв
#игорь брынцалов
#московская область
#подмосковье
#депутаты
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