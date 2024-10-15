Россия запросила импорт электричества у Азербайджана и Грузии на случай аварий

США грозят остановить поставки оружия для Израиля, если гуманитарный кризис в секторе Газе не будет урегулирован до середины ноября. Об этом со ссылкой на письмо от американских властей сообщает израильский 12-канал. Отмечается, что в противном случае Штаты наложат на поставки эмбарго.