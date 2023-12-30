Минобороны РФ назвало причины удара ВСУ по Белгороду

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Министерство обороны РФ назвало причины, по которым ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду с помощью ракет «Ольха» и чешских РСЗО Vampire. В пресс-службе российского военного ведомства считают, что Киев таким образом пытается отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на аналогичные действия.
Что касается атаки на Белгород, повлекшей за собой смерть мирных жителей и детей, это преступление киевского режима не останется безнаказанным, заверили в министерстве обороны. В настоящее время известно о гибели в результате обстрела 12 взрослых горожан и двоих детей. Ранения получили 108 человек, 15 из которых дети.
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Александр Бойцов