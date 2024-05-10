Россия заявит протест Германии после нападения на экс-генконсульство в Лейпциге

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Россия заявит протест Германии в связи с нападением на здание бывшего генконсульства РФ в Лейпциге. Об этом сообщили в диппредставительстве.
Напомним, что в День Победы 9 мая группа неизвестных лиц совершила нападение на комплекс бывшего консульства России в Германии. Они проникли в здание через балкон служебной постройки. Внутри напавшие развернули антироссийские плакаты и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.
Два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, отобрали плакаты антироссийского содержания и вызвали полицейских. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нарушителей.
В отношении шестерых нарушителей возбуждено дело о нарушении неприкосновенности жилища.
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Два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, отобрали плакаты антироссийского содержания и вызвали полицейских. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нарушителей.
В отношении шестерых нарушителей возбуждено дело о нарушении неприкосновенности жилища.
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Анастасия Чинкова