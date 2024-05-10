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Россия заявит протест Германии после нападения на экс-генконсульство в Лейпциге

10 мая 2024, 16:18
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия заявит протест Германии в связи с нападением на здание бывшего генконсульства РФ в Лейпциге. Об этом сообщили в диппредставительстве.
Напомним, что в День Победы 9 мая группа неизвестных лиц совершила нападение на комплекс бывшего консульства России в Германии. Они проникли в здание через балкон служебной постройки. Внутри напавшие развернули антироссийские плакаты и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.

Два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, отобрали плакаты антироссийского содержания и вызвали полицейских. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нарушителей.



В отношении шестерых нарушителей возбуждено дело о нарушении неприкосновенности жилища.

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#германия
#россия
#протесты
#политика
Украина вышла из ещё одного соглашения стран СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ о полётах самолётов спецназначения
10 мая 2024, 16:43

Фото: iStock/butenkow

Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полётов воздушных судов специального назначения. Об этом в своём Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Отмечается, что в соглашении также упоминаются полёты самолётов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств, а также с официальными государственными и правительственными делегациями на борту.

Соглашение было подписано странами СНГ в 1993 году.

Ранее сообщалось, что Украина сорвала соглашение по безопасности в Чёрном море, переговоры по которому Анкара вместе с Москвой и Киевом вела в течение двух месяцев.

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#украина
#соглашение
#верховная рада
#правительство
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Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Госдума утвердила Мишустина председателем правительства России
10 мая 2024, 16:21

Фото: сайт Кремля

Михаил Мишустин назначен председателем правительства России. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
По результатам голосования, за кандидатуру Мишустина выступили 375 депутатов, воздержалось 57, проголосовавших против не было.

Теперь новый глава кабинета министров не позднее недельного срока должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительской власти.

Также в течение 14 дней Мишустин представит Госдуме утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

Напомним, что сегодня впервые в истории России парламент утвердил правительство.

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#михаил мишустин
#правительство
#премьер-министр
#госдума
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Власти обсудили троих кандидатов на пост главы Минспорта
10 мая 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

На пост министра спорта России претендуют три кандидата. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что на этот пост претендуют губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также заместители нынешнего главы ведомства Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров. В настоящее время кадровые перестановки уже были обсуждены.

7 мая стало известно, что Олег Матыцин может покинуть должность министра спорта.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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«Незачем чинить то, что работает»: Мишустин, Абрамченко, Силуанов — кто покинет кабмин РФ
Трутнев покинет пост вице-премьера: Какие ещё перестановки будут в правительстве
10 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

7 мая после инаугурации российского президента Владимира Путина правительство РФ ушло в отставку.
Какие перестановки произойдут в российском правительстве расскажет редакция «Радио 1».

Зачем правительство уходит в отставку, что будет дальше?


Каждый раз после вступления президента в должность правительство слагает свои полномочия. Затем глава государства издаёт поручение, по которому это правительство продолжает действовать. Председатель становится временно исполняющим свои обязанности.

После инаугурации глава государства должен внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра, которую депутаты либо утвердят, либо отвергнут. В случае одобрения новый премьер предлагает президенту новый список вице-премьеров и министров (кроме руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста). Они также должны быть утверждены нижней палатой парламента.

В этом году впервые в истории утверждать состав правительства будет Государственная дума. Так, 10 мая Комитет Госдумы должен будет утвердить главу правительства РФ.

Михаил Мишустин


С 2020 года Михаил Мишустин занимал должность председателя российского правительства. После сложения полномочий, глава РФ Владимир Путин предложил оставить Мишустина на его должности.

Уже сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы утвердит или отвергнет кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

Юрий Трутнев


Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, об этом стало известно источникам РБК. Трутнев сделал действительно большую карьеру в российском правительстве: от депутата Пермской городской думы он дошёл до поста помощника президента, а затем и вице-премьера. Отмечается, что под руководством Трутнева на Дальний Восток было привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия.

Денис Мантуров


21 мая 2012 года Мантуров был назначен на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации, а 15 июля 2022 года Мантуров также получил должность вице-премьера.

Как пишет РБК, Мантуров больше не будет занимать должность главы Минпромторга.

Предполагаемый преемник Мантурова — губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Дмитрий Патрушев и Виктория Абрамченко


Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев может стать новым заместителем председателя правительства. Под его руководство могут отдать те зоны, которые до отставки правительства курировала Виктория Абрамченко, пишет РБК.

2 мая «Ведомости» сообщали, что Виктория Абрамченко может не войти в состав нового правительства РФ.

Антон Силуанов и Максим Решетников


Должность министра финансов при новом правительстве останется за Антоном Силуановым, а пост министра экономического развития — за Максимом Решетниковым, стало известно РБК.

Антон Силуанов занимает должность главы Минфина рекордные 13 лет 6 месяцев. Министром финансов он был назначен в декабре 2011-го. Максим Решетников в 2017–2020 годах был губернатором Пермского края. Минэкономразвития он возглавил в январе 2020 года.

Что говорят об отставке правительства эксперты


По словам политолога Константина Калачёва перемены в составе правительства будут ограниченными, так как президенту незачем «чинить» то, что и так работает. Об этом он заявил в беседе с News.ru. Политолог считает, что перестановки закончатся перестановкой двух-четырёх глав ключевых министерств.

В разговоре с «Радио 1» Калачёв добавил, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.

«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве
«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве

По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.

Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков в беседе с URA.RU напомнил, что нынешний состав правительства достался Мишустину от предшественников. В то же время, Михаил Мишустин на своём посту показал достаточно высокую эффективность. Поляков считает, что состав правительства может быть изменён при возвращении на пост российского премьера Мишустина.

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#денис мантуров
#михаил мишустин
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Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера
РБК: Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера
10 мая 2024, 14:51

Фото: сайт Кремля

Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что вице-премьером — полпредом президента в ДФО Трутнева назначили в 2013 году. В 2018 и 2020 годах он переназначался на этот пост.

Осенью прошлого года Трутнев отмечал, что за десять лет на Дальний Восток было привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия, в особенности промышленного и логистического назначения.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Патрушев не будет совмещать свою бывшую должность с нынешней.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#предприятия
#правительство
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Мишустин раскрыл основные направления работы на посту премьер-министра
Мишустин: в основе работы правительства – послание Путина Федеральному собранию
10 мая 2024, 14:32

Фото: сайт Кремля

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин назвал основные направления работы российского правительства после его избрания на пост председателя кабмина. Об этом он заявил в ходе обсуждения кандидатуры председателя кабмина в Госдуме.
Он подчеркнул, что в основе деятельности правительства лежат поручения, данные президентом России Владимиром Путиным Федеральному Собранию, а также масштабная программа социально-экономического развития.

По словам Мишустина, основными направлениями предстоящей работы правительства станут укрепление экономики, цифровая трансформация, поддержка граждан и семей с детьми, повышение благосостояния населения, развитие регионов и инфраструктуры, достижение технологического суверенитета.

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#михаил мишустин
#правительство
#кабмин
#премьер-министр
#госдума
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Картаполов: Фракция «ЕР» единогласно поддержала кандидатуру Мишутина на пост премьера
10 мая 2024, 14:07

Фото: сайт Кремля

Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера РФ. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Картаполов в Telegram-канале.
Фракция КПРФ же воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина. С таким заявлением ранее выступил Геннадий Зюганов.

Глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность в том, что Госдума поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#госдума
#владимир путин
#правительство
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#премьера
#рф
#михаил мишустин
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Антон Силуанов сохранит пост министра финансов
10 мая 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов. Об этом информирует РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что Силуанов занимает свой пост на протяжении 13,5 лет. РБК добавил, что официальный запрос в Минфин России, касающийся должности министра финансов, отправлен.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
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#послание
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Китай призвал США прекратить подавлять китайские компании
В МИД КНР призвали США перестать необоснованно подавлять китайские компании
10 мая 2024, 13:39

Фото: iStock/ffikretow

Соединённые Штаты должны прекратить эксплуатацию вопросов нацбезопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний. Об этом официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил в ходе брифинга.
Напомним, что США ввели экспортные ограничения в отношении 37 китайских компаний за действия, направленные якобы против американской нацбезопасности. В документе Минпромторга США также сказано, что часть ограничений связана с предполагаемыми поставками товаров в Россию.

Цзянь подчеркнул, что американская сторона уже давно давит на китайские компании, однако не может предоставить весомые доказательства их действий против нацбезопасности США.

В связи с этим, дипломат призвал американских политиков прекратить политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, злоупотреблять введением санкций и необоснованно подавлять китайские компании.

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