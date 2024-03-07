ФСБ предотвратила вооружённое нападение террористов на синагогу в Москве

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В Калужской области Федеральная служба безопасности раскрыла ячейку запрещенной организации «Вилаят Хорасан»*, планировавшую нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Члены организации собираюсь совершить теракт в одном из еврейских культовых учреждений столицы. Злоумышленники привлекли внимание правоохранителей, когда те собирали данные об объекте. Выяснилось, что вооружённые боевики планировали напасть на прихожан синагоги.
Ранее стало известно, что гражданин Белоруссии, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт в административном здании в Карелии, убит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в ЦОС.
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Алина Юрчак