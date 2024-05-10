На комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге неизвестные 9 мая совершили нападение

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9 мая неизвестные совершили нападение на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге. Об этом сообщили в российском посольстве.
В посольстве заявили, что Россия направит протест Германии в связи с данным нападением. В российском ведомстве назвали провокацией нападение на комплекс экс-генконсульства России, также потребовали от германской стороны наказания злоумышленников.
Уточняется, что группа преступных единомышленников громко поддерживали акцию, оставаясь за оградой объекта, в то время как злоумышленники на балконе служебного здания развернули плакаты антироссийского содержания.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина задержала десятерых человек на акциях по случаю Дня Победы. На них собрались несколько сотен человек.
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Уточняется, что группа преступных единомышленников громко поддерживали акцию, оставаясь за оградой объекта, в то время как злоумышленники на балконе служебного здания развернули плакаты антироссийского содержания.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина задержала десятерых человек на акциях по случаю Дня Победы. На них собрались несколько сотен человек.
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Екатерина Коршунова