На комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге неизвестные 9 мая совершили нападение

Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом, тайком забрала их из больницы, куда они попали уже после помещения в соцучреждение. Об этом аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге сообщил РИА Новости.