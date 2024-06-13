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Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов заявил, что химическое оружие, которое ВСУ использует уже давно, поставлено Украине именно США.
«У США есть самый широкий спектр химического оружия. Есть не только смертельные вещества, но и нелетальные, вызывающие слепоту, ожоги пищевода и т. д. Они не чувствуют себя скованными никакими международными соглашениями. И именно с подачи американцев нацисты применяли это и по Донецку, и по Богдановке, и по ряду других сёл и городов», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Артамонов.
До этого военный корреспондент Юлия Мартовалиева продемонстрировала работу отряда спецназа «Рысь» на Артёмовском направлении. Как передаёт RT, командир расчёта боевой машины с позывным Прохор отметил, что ВСУ здесь периодически пытаются сопротивляться, однако это абсолютно бесполезно.
Ранее сообщалось, что российский военный Евгений Мещеряков ликвидировал до 10 солдат противника в опорном пункте.
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