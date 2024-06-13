Военэксперт Артамонов раскрыл, откуда у Украины химоружие

Урон боевикам ВСУ нанес удар ВС РФ по аэропорту в Борисполе. Значение этой атаки объяснил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, удары по таким объектам приближают победу, поэтому они будут наноситься и дальше.