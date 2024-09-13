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ВСУ применяли неизвестный газ в Курской области, от которого погибал скот

13 сентября 2024, 08:26
Фото: iStock/andrey shalari

Фото: iStock/andrey shalari

ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот. Об этом со ссылкой на жительниц сел в Глушковском районе сообщает РИА Новости. По их словам, после взрывов над местом удара поднимался странный дым или пар с непонятным запахом.
«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — рассказала одна из местных жительниц.
Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. Впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».


«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – заявили в постпредстве.
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В Москве студентов приговорили к 5 годам колонии за появление у окна без одежды
13 сентября 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Суд в Москве приговорил двух студентов, которые появились перед окном без одежды к 5 и 5,5 годам колонии строго режима по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Об этом сообщает MSK1.ru.
Инцидент произошел в конце лета 2022 года. Обнаженные Тимур и Даниил находились в квартире на втором этаже у окна. Дети, играющие на площадке, заметили это, и один из них рассказал об увиденном своей матери.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о сексуальных действиях с применением насилия или угрозой его применения, но позже переквалифицировали его на статью, предусматривающую лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. В деле пятеро потерпевших до 12 лет.

Один из молодых людей объяснил, что они чинили трубу и сняли одежду, чтобы не намочить её. Проведенный следственный эксперимент показал, что с детской площадки невозможно увидеть происходящее на втором этаже. Тимур и Даниил не признали свою вину, а некоторые родители пострадавших в суде выступили в их защиту.

Ранее сообщалось, что в Индии произошел шокирующий инцидент: крупный тигр утащил и съел 55-летнего мужчину, собирающего дрова.

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#уголовное эксперимент
#инцидент
#площадки
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На Сахалине военного осудили за повторный отказ ехать на СВО
13 сентября 2024, 06:50

Фото: istock/zim286

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 4,5 года колонии общего режима за повторный отказ от участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Суд частично присоединил к новому приговору неотбытую часть наказания по предыдущему делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее военнослужащий уже был осужден по статье 332.2.1 УК РФ («Неисполнение приказа») за аналогичный отказ и получил условный срок. Однако в июне 2024 года во время мобилизации он вновь отказался исполнять приказ об отправке в зону СВО, находясь в штабе воинской части в Южно-Сахалинске.

Военный был взят под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее другой военнослужащий на Сахалине был приговорен к 2,5 года колонии за отказ участвовать в СВО, мотивируя свое решение опасением за жизнь, что, по мнению суда, негативно сказалось на дисциплине в воинском коллективе.

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#суд
#приговор
#ук
#сво
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Крупный тигр съел собиравшего дрова мужчину, подробности
TOI: в Индии тигр напал на собиравшего дрова 55-летнего мужчину
13 сентября 2024, 04:50

Фото: istock/Anupam Roy

В Индии произошел шокирующий инцидент: крупный тигр утащил и съел 55-летнего мужчину, собирающего дрова. Об этом сообщает The Times of India (TOI).
По информации издания, трагедия произошла 9 сентября в деревне Банскхера, штат Уттар-Прадеш. Кедари Лал, собирая дрова недалеко от тигриного заповедника Пилибхит, стал жертвой тигра. По словам родных, хищник напал на мужчину, утащил его на 150 метров вглубь леса и частично съел.

Специалисты заповедника провели расследование, но не обнаружили признаков перемещения тела. Власти предполагают, что Лал мог сам зайти в лес за дровами, а история о тигре может быть выдумана родственниками в надежде на компенсацию в 500 тысяч рупий (544 тысячи рублей). Согласно местным законам, компенсация положена только в случае нападения дикого животного за пределами лесной зоны.

Несмотря на это, жители деревни и родные Лала устроили акцию протеста, перекрыв шоссе и требуя защиты от тигров. Волнения прекратились после того, как власти установили металлическое заграждение, отделяющее деревню от территории заповедника.

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#трагедия
#тигры
#индия
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Мигрант намеренно переехал машиной россиянина в Южно-Сахалинске
12 сентября 2024, 21:56

Фото: istockphoto/blinow61

В Южно-Сахалинске взяли 28-летнего уроженца Таджикистана, мигранта подозревают в покушении на россиянина, сообщили в региональном управлении Следкома.
По информации следователей, в минувшую среду, 11 сентября, россиянин и мигрант поссорились из-за парковки, а ссора закончилась конфликтом с оскорблениями.

Подозреваемый сел в машину, сбив своего визави с ног и переехав автомобилем. Потерпевшего с множественными переломами госпитализировали, а подозреваемый скрылся с места происшествия, однако его задержали.

Сейчас решают вопрос о помещении злоумышленника в изолятор, открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пассажирка одного из автобусов изрезала школьницу ножницами.

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#мигранты
#криминал
#уголовное дело
#следственный комитет
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Установку окон в пострадавшем от дрона доме в Раменском начнут 26 сентября
12 сентября 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

26 сентября начнётся установка окон в квартирах многоэтажки в Раменском, пострадавшей от удара БПЛА. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.
«Вместе с прокурором муниципалитета, представителем Следственного комитета и администрации округа встретился с жильцами пострадавших квартир в результате атаки БПЛА на дом по ул. Высоковольтной. В формате прямого диалога разъяснили гражданам ход работ по восстановлению теплового контура, оконных блоков и лоджий, оформлению справок», – написал Малышев в своём телеграм-канале.
По его словам, замену окон будут проводить три организации. До 15 сентября завершатся работы по снятию замеров оконных блоков. С 26 сентября начнётся установка окон в квартирах, чтобы первостепенно защитить тепловой контур.

Малышев добавил, что для удобства жителей установили информационный пункт. Он расположен во дворе между домами №21 и №23. Работать он будет ежедневно с 18 часов до 21 часа. Также жильцы могут обратиться на горячую линию: 8 (496) 473-91-01. Операторы ответят с 9.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что 10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также в школе №5 на ул. Высоковольтной.

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#московская область
#дом
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#бпла
#эдуард малышев
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Обследование пострадавшего от атаки БПЛА дома в Раменском завершат в пятницу
12 сентября 2024, 20:34

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В доме №6 в Спортивном проезде в Раменском продолжают обследование и фиксацию повреждений, полученных в результате удара беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Представители Фонда капитального ремонта Подмосковья, администрации городского округа, управляющей компании и подрядной организации провели осмотр дома для составления дефектной ведомости. Специалисты обсудили предварительный план восстановления здания. До конца следующего дня подрядчики намерены завершить подготовку ведомости, а в выходные приступить к сооружению защитных конструкций вокруг дома», – говорится в сообщении.
Жителям дома сообщили, что организацией допуска в квартиры занимается управляющая компания ООО «УК Веста Комфорт». Для оперативного общения создан специальный домовой чат в Telegram.

10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. В городе собирают помощь пострадавшим.

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#дом
#раменское
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#ремонт
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Авиакомпания сняла с рейса девочку-подростка и оставила ее в аэропорту в Канаде
CBS: Porter Airlines сняла с рейса 14-летнюю девочку и бросила ее в аэропорту
12 сентября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/typhoonski

Девочку-подростка в возрасте 14 лет сняли с рейса и бросили в аэропорту Канады работники авиакомпании Porter Airlines, передает CBS. Случай произошел в Торонто в августе, уточняют обозреватели.
Журналисты отмечают, что школьница Камрин Ларкан летела в одиночестве в Британскую Колумбию после того, как навестила друга и семью в Торонто. Когда юная пассажирка заняла свое место, бортпроводник велел ей покинуть самолет из-за какой-то возникшей проблемы.

«Я была в полном замешательстве... Я думала, что потом вернусь на свое место и что они просто заберут мои сумки. Как только я вышла из самолета и увидела, что дверь закрылась, я начала нервничать», — пояснила Ларкан.
Позже ее забрал отец. Авиакомпания забронировала для Ларкан билет на то же время на следующий день.

«Они подвергли моего ребенка неминуемой опасности. Это было совершенно халатно, и это не должно случиться ни с одним другим несовершеннолетним», — возмутилась мать подростка Кэтрин Ларкан.
В компании в свою очередь заявили о том, что не знали, что пассажирка несовершеннолетняя, а с рейса сняли из-за перевеса.

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#авиакомпании
#новости
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Школьницу изрезала пассажирка автобуса в Питере
12 сентября 2024, 19:51

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Пассажирка изрезала 14-летнюю школьницу в одном из питерских автобусов, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, в чью клинику доставили пострадавшую.
Уточняется, что девочка получила ранения указательного и среднего пальцев, также поранена кисть правой руки. Школьницей сейчас занимаются микрохирурги.

По данным журналистов 78.ru, пассажирке показалось, что пострадавшая якобы намеренно толкнула ее дочь, когда транспорт был переполнен. После нападавшая достала ножницы и кинулась на школьницу. Драку разняли свидетели произошедшего, а девочка-подросток покинула автобус, побежала домой, где родители вызвали скорую помощь.

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#россия
#новости
#криминал
#санкт-петербург
#автобусы
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Главу Долгопрудного Юдина арестовали по делу о мошенничестве до 29 октября
12 сентября 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Zolnierek

Тверской суд арестовал главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По информации СК РФ, градоначальника отправили в СИЗО до 29 октября 2024 года.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

По предварительной версии, в 2015 году, когда Юдин был главой Талдома, он передал городские котельные подконтрольной фирме, после чего от непогашенной аренды окружной бюджет недосчитался около 4 млн рублей.

Отмечается, что после этого глава округа вступил в сговор с директором компании, чтобы погасить задолженность фирмы перед поставщиками ресурсов на сумму более 40 млн рублей.

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