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ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот. Об этом со ссылкой на жительниц сел в Глушковском районе сообщает РИА Новости. По их словам, после взрывов над местом удара поднимался странный дым или пар с непонятным запахом.
«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — рассказала одна из местных жительниц.Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. Впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – заявили в постпредстве.Читайте также:
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