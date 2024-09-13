ВСУ применяли неизвестный газ в Курской области, от которого погибал скот

ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот. Об этом со ссылкой на жительниц сел в Глушковском районе сообщает РИА Новости. По их словам, после взрывов над местом удара поднимался странный дым или пар с непонятным запахом.