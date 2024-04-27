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Сунак: Лондон будет поддерживать Украину до 2030 года

27 апреля 2024, 17:15
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Великобритании заявили, что будут помогать Украине до конца десятилетия.
Об заявил премьер-министр королевства Риши Сунак американской газете The Wall Street Journal. Он добавил, что Британия стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии безопасности.

Теперь, по мнению Сунака, Британия должна на том же уровне поддерживать республику до конца десятилетия. Общий объём выделяемой в ближайшее время Киеву помощи составит $15 млрд.



Также королевство увеличит расходы на оборону до 2,5%. Сейчас оборонные расходы Британии составляют 2,3% ВВП.

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#великобритания
#украина
#помощь
В Германии сделали неожиданное заявление о России
Вагенкнехт: Запад должен был прислушаться к позиции России по Украине и НАТО
27 апреля 2024, 17:11

Фото: istock / photosvit

Страны Запада должны были прислушаться к предупреждению России о том, что включение Украины в НАТО нельзя допустить. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG.
Она пояснила, что русские прежде сказали о том, что они не примут того, что Украина попадет под влияние США, которые имеют военные базы, ракеты и пункты разведки.

Вагенкнехт отметила, что и раньше говорила о том, что попытки Украины присоединиться к блоку приведут к конфликту с Россией. По ее мнению, в настоящее время необходимы мирные переговоры между странами, так как поставки вооружения Киеву не помогут завершить конфликт и лишь усугубят его.

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#переговоры
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В США не хотят пускать Байдена на выпускной
27 апреля 2024, 16:47

Фото: iStock/AlexRaths

В Штатах ряд преподавателей и студентов выступили против участия американского лидера Джо Байдена на выпускной церемонии.
В частности, президента США не хотят видеть на своём празднике дети и педагоги из колледжа Морхауз в штате Джорджия. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По данным издания, к такой позиции противников спича Байдена привела его поддержка Израиля. Некоторые учащиеся и преподаватели готовятся к потенциальному протесту на случай, если лидер США все же захочет посетить колледж.

Как утверждают авторы материала, это приведёт и к паданию поддержки Байдена в штате Джорджия на президентских выборах. Исследования показывают, что лидер США теряет поддержку среди темнокожих избирателей.

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#джозеф байден
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#выпускной
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Медведев раскрыл, как США собираются обокрасть Россию
Медведев: США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей
27 апреля 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

США затеяли против России войну, чтобы обокрасть страну. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную», — написал он.

По мнению Медведева, созданный США механизм по присвоению российских ценностей, противоречит как национальному праву РФ, так и международным нормам.

Он также добавил, что Россия может дать аналогичный ответ. Зампред совбеза предложит в качестве ассиметричной меры изымать деньги у иностранных граждан из недружественных РФ стран.

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#сша
#россия
#деньги
#меры
#государство
#медведев
#рф
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В Госдуме предложили провести новую мобилизацию
27 апреля 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Новую мобилизацию в Вооружённые силы РФ предложили провести в Государственной думе. С такой идеей выступил заместитель главы думского комитета по обороне Алексей Журавлёв.
По его мнению, такая необходимость назрела, так как войскам нужна ротация. Помочь в этом может новый этап мобилизацииЮ передаёт слова депутата сетевое издание «Инфо24».

«Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах», — сказал парламентарий.

Журавлёв подчеркнул, что механизм должен быть тщательно проработан, чтобы принимаемые меры не повлияли на боеспособность российских войск. Необходима постепенная ротация частей на передовой, при необходимости — новый набор, заключил депутат.

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#отдых
#меры
#мобилизация
#госдума
#депутат
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РПЦ высказалась о пасхальном перемирии в зоне СВО
В РПЦ отказались от попыток перемирия в преддверии Пасхи из-за непонимания Киева
27 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Попытки к установлению перемирия с украинской стороной бессмысленные, поэтому РПЦ больше не предпринимает их. Об этом сообщил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что ранее РПЦ неоднократно призывала Украину к перемирию на время проведения богослужений в честь церковных торжеств. Кипшидзе напомнил, что такое предложение прежде было озвучено в 2023 году в канун Рождества.

Однако власти Украины не отреагировали на инициативу, тем самым выразив непонимание.

Мирные инициативы имеют смысл тогда, когда противоположная сторона относится к ним с пониманием, заключил Кипшидзе.

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#монастыри
#рпц
#операции
#сво
#украина
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В Белоруссии сообщили о попытках вербовки россиян и белорусов странами Прибалтики
27 апреля 2024, 15:58

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Сотрудники спецслужб Латвии и Литвы вербуют россиян и белорусов в пунктах пропуска на границе с Белоруссией, пишет БелТА.
Об этом сообщил глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов. По его словам, прибалтийские страны ужесточили контроль в отношении граждан России и Белоруссии. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками спецслужб Литвы и Латвии, подчеркнул он.

Глава Госпогранкомитета Белоруссии добавил, что Польша и Латвия продолжают пытаться насильственно вытеснять иностранцев на территорию республики.

Незадолго до этого секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о риске обострения напряженности из-за соседних государств.

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#белоруссия
#россия
#контроль
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В Сербии сделали шокирующее заявление о России
Сербский сенатор Вулин: кто не любит РФ, не является другом Сербии
27 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock/stevanovicigor

Руководства стран Запада, которые обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, должны знать, что оно очень крепко. Такое заявление сделал бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин.
«Это сотрудничество мешает всем тем, кому мешает и свободная Сербия. Знаете, каждый, кто не любит Россию, не является другом Сербии. И каждый, кто является другом Сербии, не является врагом России. Так было всегда», — заявил Вулин в беседе с RT.

Он также добавил, что те, кто плохо думает о президенте России Владимире Путине, также думают и о его сербском коллеге Александре Вучиче. А кто хочет разрушить Сербию, хочет разрушить и Россию.

По словам Вулина, на протяжении многих веков было понятно, что, если бы Россия не выжила, то и Сербия бы не смогла. Он подчеркнул, что без свободной, сильной России не будет и свободной и сильной Сербии. Именно поэтому российско-сербское сотрудничество раздражает тех, кто не хочет видеть свободную Сербию, заключил Вулин.

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#россия
#санкции
#сотрудничество
#вооружение
#сербия
#рф
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Кремль в ответ на угрозы Блинкена Китаю пообещал развивать сотрудничество с КНР
27 апреля 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Китай является мощным современным государством, способным самостоятельно отстаивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал угрозы в адрес Китая со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена из-за сотрудничества с Россией. Тот на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединённые Штаты «решат проблему», связанную с оказанием поддержки России, если ранее этого не сделает Пекин.

В ответ на это заявление представитель Кремля отметил, что Китай остаётся для России важнейшим торговым и экономическим партнёром, а Москва и Пекин продолжат и далее всячески развивать и наращивать сотрудничество.

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#москва
#сша
#китай
#сотрудничество
#заявление
#дмитрий песков
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МИД Италии запаниковало после решения Путина
МИД Италии вызове посла РФ после решения Путина по Ariston
27 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

МИД Италии вызовет посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения президента Владимира Путина передать во владение «Газпрома» «дочку» итальянского производителя систем отопления Ariston.
Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на странице в соцсети X. Он подчеркнул, что правительство Италии ждет разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Страна параллельно работает с Брюсселем и Германией.

Ранее Владимир Путин подписал указ о временной передаче «Газпром бытовые системы» дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate. Этот шаг является ответными мерами, которые принимаются в ответ на изъятия отечественных активов за границей.

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#владимир путин
#мид
#италия
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