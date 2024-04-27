Сунак: Лондон будет поддерживать Украину до 2030 года

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В Великобритании заявили, что будут помогать Украине до конца десятилетия.
Об заявил премьер-министр королевства Риши Сунак американской газете The Wall Street Journal. Он добавил, что Британия стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии безопасности.
Теперь, по мнению Сунака, Британия должна на том же уровне поддерживать республику до конца десятилетия. Общий объём выделяемой в ближайшее время Киеву помощи составит $15 млрд.
Также королевство увеличит расходы на оборону до 2,5%. Сейчас оборонные расходы Британии составляют 2,3% ВВП.
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Теперь, по мнению Сунака, Британия должна на том же уровне поддерживать республику до конца десятилетия. Общий объём выделяемой в ближайшее время Киеву помощи составит $15 млрд.
Также королевство увеличит расходы на оборону до 2,5%. Сейчас оборонные расходы Британии составляют 2,3% ВВП.
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Алёна Самарева