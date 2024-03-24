В Санкт-Петербурге эвакуировали ТЦ «Лондон Молл»

Фото: iStock/Alena Kravchenko
В Санкт-Петербурге эвакуировали торговый центр «Лондон Молл», об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, в российской столице в эти выходные отменили все массовые культурные и спортивные мероприятия на фоне теракта, произошедшего 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним официальным данным, трагедия унесла жизни 133 человек, ещё 154 получили ранения разной степени тяжести. В настоящий момент в Москве проходит процедура опознания тел погибших.
Читайте также:
112: Пассажирка Шереметьево сообщила о бомбе в её рюкзаке
Жители Митино сообщают о сильном хлопке и запахе гари
112: В сеть попали кадры первых минут нападения террористов на «Крокус»
Евгения Парфентьева