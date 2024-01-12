Россиян попросили воздержаться от поездок в Папуа-Новую Гвинею

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Российское посольство рекомендовало россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею. Там вспыхнули беспорядки.
Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали не посещать государство до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства.
Известно, что граждане РФ за помощью в посольство не обращались.
Напомним, 15 человек погибли во время беспорядков, которые охватили Папуа-Новую Гвинею. В ночь на 11 января Пауэс Паркоп, который является глава столицы Папуа – Новой Гвинеи города Порт-Морсби, сообщил о беспорядках. Они начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. Они выступили против вычетов из их зарплат. На митинг вышли более 200 человек.
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Мария Фирсова