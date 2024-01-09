Стало известно, сколько стоил самый дорогой зарубежный тур в 2023 году

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За эти деньги российская семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort. Отель для гостей работал по системе «ультра все включено». В цену вошли и расходы на перелет.
Более 22,3 млн рублей заплатили четверо туристов за путешествие длиной в 8 дней на швейцарский горнолыжный курорт Кран Монтана в декабре.
За 6,5 млн рублей 11 путешественников проведут 12 дней в экспедиционном речном круизе по Сибири в августе 2024 года.
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