Россиянам будут отказывать в двойном гражданстве с Чехией

Фото: iStock/Konoplytska
Россияне, желающие получить гражданство Чехии, должны будут сначала отказаться от российского паспорта. С такой инициативой выступила группа депутатов чешского парламента, её уже одобрил комитет по безопасности, пишет издание Novinky.
Отмечается, что эту поправку в соответствующий закон уже одобрил комитет парламента Чехии по безопасности. 3 декабря состоится рассмотрение инициативы на заседании всего состава нижней палаты парламента.
Если законопроект будет принят в окончательном чтении, россияне не смогут как прежде получать гражданство Чехии, сохраняя при этом российские паспорта.
Один из авторов документа Мартин Экснер заявил, что такая мера связана с конфликтом на Украине и обострением международной ситуации.
А вице-спикер нижней палаты парламента Чехии Ян Бортошек добавил, что возможность получения двойного гражданства создаёт угрозы для нацбезопасности страны, поскольку может способствовать скрытому влиянию и интересам другого государства.
Читайте также:
Опрос: В Чехии каждый шестой гражданин считает, что при социализме жилось лучше
Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ
Премьер Чехии Фиала после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Киеву
Если законопроект будет принят в окончательном чтении, россияне не смогут как прежде получать гражданство Чехии, сохраняя при этом российские паспорта.
Один из авторов документа Мартин Экснер заявил, что такая мера связана с конфликтом на Украине и обострением международной ситуации.
А вице-спикер нижней палаты парламента Чехии Ян Бортошек добавил, что возможность получения двойного гражданства создаёт угрозы для нацбезопасности страны, поскольку может способствовать скрытому влиянию и интересам другого государства.
Читайте также:
Опрос: В Чехии каждый шестой гражданин считает, что при социализме жилось лучше
Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ
Премьер Чехии Фиала после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Киеву
Анастасия Чинкова