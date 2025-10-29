В Госдуме раскрыли, на что способен подводный аппарат «Посейдон»
Подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергетической установкой, — мощный вид оружия, который способен выводить из строя целые государства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.
На сегодняшний день не существует противоядий и средств противодействия российскому подводному аппарату «Посейдон», подчеркнул парламентарий. Испытания этого оружия продемонстрировали его уникальные возможности, отметил Картаполов.
Президент РФ Владимир Путин 29 октября объявил об очередных испытаниях «Посейдона», назвав их «огромным успехом». Он также сообщил, что комплекс продолжает проходить проверку в рамках программы развития ВМФ.
Читайте также: