Слуцкий о «дуэли XXI века»: Россия уверена в своей военной мощи

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Россия полностью уверена в своей военной мощи и превосходстве русского оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, на это указывает предложение президента России Владимира Путина провести «дуэль XXI века».
«Возможности были продемонстрированы. И Западу пора прекратить заниматься бравадой, по сути, преступной по отношению к судьбе всего человечества. Альтернативы «Орешнику» нет, как и средств поражения. Это не Россия начала гонку вооружений. Нас вынудили защищаться», — пояснил Слуцкий в беседе с RT.С похожей реакцией на предложение российского лидера выступил военный эксперт Андрей Кошкин. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что «дуэль XXI века» — отличная идея, так как на Западе часто сомневаются в мощи российского вооружения, называя кадры с их демонстрациями мультфильмами.
«Вспомните март 2018 года, когда президент сделал доклад, и целый год все смеялись. Средства массовой информации на Западе утверждали, что это какие-то мультики, которые показал президент. А потом, когда убедились, что существует и «Авангард», и «Посейдон», и «Пересвет», — все были в шоке и смешки поутихли», — подчеркнул эксперт.Напомним, президент России Владимир Путин призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».
Читайте также:
Полковник ВС США Уилкерсон: дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад
Военный аналитик Коротченко: «Орешник» не ловят спутники
«Орешник» в Белоруссии — смертный приговор для Польши
Данил Пономарев