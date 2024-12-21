Стало известно о локализации нескольких пожаров в Рыльске

Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших. Власти Курской области активно работают над устранением последствий и оказанием помощи пострадавшим. О подробном разборе ситуации и новостях по Рыльску на 21 декабря расскажет «Радио 1».