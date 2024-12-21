Стало известно о локализации нескольких пожаров в Рыльске

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В Рыльске продолжаются работы по ликвидации последствий массированного ракетного удара, нанесённого украинскими боевиками. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, пожар в здании педагогического колледжа, площадь которого составила 1,5 тысячи квадратных метров, удалось локализовать.
В официальном заявлении ГУ МЧС России по Курской области уточняется, что информация о якобы массовых пожарах в городе не соответствует действительности. Возгорания зафиксированы лишь на двух объектах. Пожар на крыше Дома культуры был локализован ещё в 18:43 и ликвидирован в 18:48. Его площадь составила 70 квадратных метров.
Пожар в педагогическом колледже локализован в 23:39, и работы по его ликвидации продолжаются. Угрозы распространения огня нет. На месте задействованы 27 человек и 7 единиц техники, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Несмотря на сложность ситуации, власти заверили, что пожарные службы справляются с поставленными задачами, а ситуация остаётся под контролем.
Ранее город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Пожар в педагогическом колледже локализован в 23:39, и работы по его ликвидации продолжаются. Угрозы распространения огня нет. На месте задействованы 27 человек и 7 единиц техники, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Несмотря на сложность ситуации, власти заверили, что пожарные службы справляются с поставленными задачами, а ситуация остаётся под контролем.
Ранее город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева