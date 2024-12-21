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Марочко рассказал об успехах формирования огневого мешка в Харьковской области

Марочко: ВСУ отчаянно пытаются спастись от огневого мешка у Лозовой
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные практически завершили создание огневого мешка вокруг Лозовой в Харьковской области.
По информации военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, перебрасывая резервы в этот район. Киев направляет подкрепления, чтобы предотвратить окружение города.

«В Лозовой практически сформирован огневой мешок. Противник еще там сопротивляется, но тут нужно добавить то, что противник подбрасывает все-таки резервы на данный участок местности и пытается не допустить окружения населенного пункта», — заявил Марочко ТАСС.


На Купянском направлении активные столкновения идут у населённых пунктов Двуречная и Лозовая.

18 декабря стало известно, что российские бойцы улучшили тактическое положение у Лозовой, формируя ловушку для украинских сил на этом участке фронта. Мэр Лозовой Сергей Зеленский подал заявление об увольнении в тот же день, объяснив это невозможностью справиться с нарастающими проблемами.

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#киев
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Стало известно о локализации нескольких пожаров в Рыльске
Хинштейн: локализовали пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске
21 декабря 2024, 04:25

Фото: iStock/Distortion Media

В Рыльске продолжаются работы по ликвидации последствий массированного ракетного удара, нанесённого украинскими боевиками. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, пожар в здании педагогического колледжа, площадь которого составила 1,5 тысячи квадратных метров, удалось локализовать.
В официальном заявлении ГУ МЧС России по Курской области уточняется, что информация о якобы массовых пожарах в городе не соответствует действительности. Возгорания зафиксированы лишь на двух объектах. Пожар на крыше Дома культуры был локализован ещё в 18:43 и ликвидирован в 18:48. Его площадь составила 70 квадратных метров.

Пожар в педагогическом колледже локализован в 23:39, и работы по его ликвидации продолжаются. Угрозы распространения огня нет. На месте задействованы 27 человек и 7 единиц техники, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Несмотря на сложность ситуации, власти заверили, что пожарные службы справляются с поставленными задачами, а ситуация остаётся под контролем.

Ранее город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#александр хинштейн
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Москва обвиняет кураторов Киева в гибели генерал-лейтенанта ВС РФ Кириллова
Небензя: западные кураторы Киева являются соучастниками убийства Кириллова в Москве
21 декабря 2024, 02:27

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что западные кураторы Киева несут ответственность за теракт, направленный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его адъютанта.
Трагедия произошла 18 декабря в Москве, где взрывное устройство, заложенное по заказу киевского режима, привело к их гибели. Исполнитель был задержан на следующий день и подтвердил связь с украинскими спецслужбами.

Небензя подчеркнул, что преступление демонстрирует террористическую сущность украинского руководства, действия которого поддерживаются западными кураторами. Он обвинил западные страны в лицемерии и отказе признавать факты, которые они обычно осуждают в других ситуациях.

«При этом соучастниками этого и подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы Киева, которые лицемерно пытаются не замечать их, поступаясь тем самым теми принципами, которые в иных ситуациях они продвигают на международной арене», — передает слова Небензя ТАСС.
Дипломат напомнил о вкладе Кириллова в разоблачение военно-биологической деятельности США на Украине. Россия продолжит расследование, чтобы выявить тех, кто организовывал антигуманные эксперименты и ставил под угрозу безопасность региона.

«Хотим заверить, что наши расследования в этом направлении продолжатся, несмотря на гибель Кириллова», — заявил Небензя.

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Минобороны рассказало о героизме рядового Коновалова под обстрелом ВСУ
21 декабря 2024, 01:22

Фото: iStock/sergeyryzhov

Министерство обороны России рассказало о подвиге военнослужащего, проявившего героизм на поле боя. Рядовой Виталий Коновалов совершил самоотверженный поступок, спасая жизни своих товарищей под плотным огнём противника.
Коновалов принимал участие в освобождении населённого пункта от украинских боевиков. Военный находился в составе группы, прикрывающей штурмовиков и помогающей солдатам с травмами. Во время боя он оказал помощь раненым прямо на поле сражения, хотя ВСУ вели плотный обстрел, передает ТАСС. Рядовой эвакуировал семерых солдат, не способных двигаться самостоятельно.

«Виталий Коновалов лично вынес из-под огня противника в безопасное место семерых раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь», — передали в ведомстве.
Благодаря его героическим действиям жизни бойцов были спасены.

Ранее стало известно, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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Атака ВСУ по Рыльску: ракеты HIMARS разрушили социальные объекты, пострадали люди — последние новости
20 декабря 2024, 23:08

Фото: iStock/Alex Kochev

Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших. Власти Курской области активно работают над устранением последствий и оказанием помощи пострадавшим. О подробном разборе ситуации и новостях по Рыльску на 21 декабря расскажет «Радио 1».

ВСУ атаковали город Рыльск ракетами HIMARS

По данным телеграм-каналов и официальных источников, по Рыльску было нанесено 15 ракетных ударов, вероятно из Черниговской области. Использовались дальнобойные ракеты HIMARS с кассетной частью.

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Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре, включая автостанцию, педагогическое училище, Дом культуры, школы и пожарную часть. Также повреждены десятки автомобилей и несколько частных домов.

Атака ВСУ по Рыльску: погибшие и пострадавшие

По последним данным, в результате обстрела погибло не менее пяти человек, среди которых ребёнок. Более 30 человек пострадали, передает Telegram-канал Baza. В числе пострадавших женщина на девятом месяце беременности.

Семь человек получили ранения средней степени тяжести, остальные с лёгкими травмами доставлены в местные больницы. Пятеро пострадавших находятся в Курской областной больнице.

Среди пострадавших нет военнослужащих, все жертвы — гражданские лица.

Фото: iStock/Semen Salivanchuk


Какие объекты были разрушены ВСУ в Рыльске

Обстрел нанёс значительный ущерб социальным объектам города. Автостанция получила серьёзные повреждения осколками. В педагогическом училище начался пожар, рядом обнаружена воронка от ракеты, пишет Telegram-канал Mash.

Также пострадали школа, Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс и пункт выдачи заказов маркетплейса. На месте ударов работают все оперативные службы, включая МЧС, а также представители правительства региона.

Известно, что под ночь 20 декабря Рыльск почти полностью остался без света. По данным TACC, лишь в многоэтажках горит свет в единичных окнах.

Что такое ракета HIMARS

M142 HIMARS — реактивная система залпового огня (РСЗО) на колесах, производится в США компанией Lockheed Martin. HIMARS — аббревиатура от High Mobility Artillery Rocket System, что переводится как Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс. C 2022 года Вашингтон поставляет такие системы Киеву.

РСЗО способна применять управляемые и неуправляемые реактивные снаряды и ракеты семейств MLRS, GMLRS, ATACMS и PrSM.

Найденные в Рыльске обломки подтверждают использование этой системы.

Фото: iStock/vadimrysev


Обстановка в зоне СВО

Обстрел Рыльска стал очередным проявлением напряжённой ситуации в зоне специальной военной операции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщает РИА Новости.

Курская АЭС, находящаяся в 30 км от Рыльска, продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон соответствует норме.

Стало известно, что происходит на Курской АЭС после обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Стало известно, что происходит на Курской АЭС после обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Ранее сообщалось, что Киев понес жесткое наказание за удары западными дальнобойными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. 20 декабря Россия предприняла массированную ракетную атаку по целям в украинской столице.

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Хинштейн рассказал об объёме разрушений в Рыльске
Хинштейн: объём разрушений в Рыльске серьёзный
20 декабря 2024, 22:01

Фото: iStock/Standart

Объём разрушений в Рыльске в результате обстрела ВСУ серьёзный. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что ударами украинских войск повреждено много социальных объектов. В настоящее время главной задачей является восстановление электро- и теплоснабжения в домах, куда попали ракеты.

Напомним, что 20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. По последним сведениям, осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.

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#удар
#ракета
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Зеленский направит депортированных из Финляндии украинцев на фронт – Захарова
20 декабря 2024, 21:47

Владимир Зеленский сразу же направит украинских беженцев, вернувшихся из Финляндии, на фронт, если Хельсинки примут решение об их депортации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
В пятницу агентство STT объявило, что власти Финляндии в скором времени могут принять решение о депортации беженцев из Украины на родину, поскольку на украинской территории имеются не затронутые конфликтом регионы, куда они могут спокойно вернуться.

Захарова, комментируя эти сведения, заявила, что финские власти не могут не понимать, что депортированных украинцев Зеленский сразу же отправит в могилы.

Решение о выдворении беженцев примет миграционная служба, но реализацией займётся полиция и погранохрана. С 2022 года полиция ни разу не выдворяла граждан Украину.

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В Подмосковье обсудили реабилитацию бойцов СВО с нарушениями зрения и слуха
20 декабря 2024, 20:54

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

На межрегиональном форуме в Сергиевом Посаде обсудили социальную реабилитацию участников спецоперации с нарушениями слуха и зрения. Форум прошёл в Семейном центре имени А. И. Мещеряков, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Этот центр – уникальное медучреждение, аналогов которому нет в России и в мире. Здесь великолепная материально-техническая база, технологии и бесценные специалисты, которые помогают людям с нарушениями зрения и слуха овладеть многими навыками – вплоть до получения высшего образования. Сегодня здесь проходят реабилитацию участники СВО, лишившиеся зрения. Для них это возможность продолжить активную жизнь», – сказала на форуме статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
На форуме фонд «Защитники Отечества» и реабилитационный центр подписали соглашение о сотрудничестве. В планах – расширить поддержку ветеранов спецоперации.
«В нашем центре могут пройти реабилитацию бойцы со всей России. Мы предусмотрели и возможность пребывания здесь близкого человека, который будет сопровождать бойца. По решению губернатора реабилитация для всех военных бесплатная. Её продолжительность – 21 день, но при необходимости курс может быть продлён», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Реабилитационный центр им. А. И. Мещерякова начал работу в октябре. Сейчас там восстанавливаются ветераны СВО из Наро-Фоминска, Твери, Пскова, Татарстана и Самары, частично или полностью утратившие зрение. Их учат ориентироваться в пространстве, обучают новым профессиям.
«Мне предложили в реабилитационном центре место соцработника. Затем мы организовали производство турникетов. Я не пожалел, что встал на этот путь. Когда начинаешь, тяжело, но потом понимаешь, что ничего не делать бессмысленно», – поделился ветеран СВО Константин Харламов, который имеет инвалидность по зрению и теперь помогает другим бойцам.
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента Владимира Путина. Его главная цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении, трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, обеспечивают долговременный надомный уход.

С 1 июня прошлого года в филиалы фонда поступило более 1,8 млн запросов на оказание помощи. Свыше 1,65 млн уже отработано.

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Женщина на девятом месяце беременности пострадала при ударе ВСУ по Рыльску
20 декабря 2024, 20:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

Женщина на девятом месяце беременности пострадала в результате атаки ВСУ на город Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
В настоящее время в Рыльске по поручению Хинштейна находится и.о. замгубернатора, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий.

По последним сведениям в медицинские учреждения после атаки ВСУ обратились девять человек, пять из которых направлены в Курскую областную больнице. В их числе женщина, находящаяся на девятом месяце беременности.

По словам врио губернатора, четверо пострадавших поступили с лёгкими ранениями, остальные получили ранения средней степени тяжести.

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#курская область
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#пострадавший
#женщина
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Mash: Тысячи тел убитых солдат ВСУ остаются в российских моргах
20 декабря 2024, 20:07

Фото: istockphoto/beekeepx

Сегодня, 20 декабря, в Гомельской области произошёл очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Он, как и два предыдущих, был неравноценным: Киев получил 503 тела, а передал — 42.
Это 12-й обмен телами погибших, сообщает телеграм-канал Mash. За год российская сторона передала Украине 3 361 убитого. В Россию вернулись тела 535 погибших солдат. Из-за того, что потери с нашей стороны в разы меньше, Россия вынуждена передавать ВСУ кратно большее количество тел. Во-первых, чтобы скорее вернуть х родным. Во-вторых, чтобы освободить приграничные морги. По состоянию на ноябрь 2024 года, в них остаётся более восьми тысяч тел убитых украинских военных.

Тела погибших солдат ВСУ хранятся в моргах Белгородской, Ростовской и Курской областей, некоторые из них идентифицируют по медальонам, но большинство остаются неопознанными. Их рефрижераторами свозят в Ростовскую область. Когда там закончились места в моргах, для тел украинских военнослужащих были построены специальные ангары.

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#россия
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#солдат
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