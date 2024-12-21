Марочко рассказал об успехах формирования огневого мешка в Харьковской области

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Российские военные практически завершили создание огневого мешка вокруг Лозовой в Харьковской области.
По информации военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, перебрасывая резервы в этот район. Киев направляет подкрепления, чтобы предотвратить окружение города.
На Купянском направлении активные столкновения идут у населённых пунктов Двуречная и Лозовая.
18 декабря стало известно, что российские бойцы улучшили тактическое положение у Лозовой, формируя ловушку для украинских сил на этом участке фронта. Мэр Лозовой Сергей Зеленский подал заявление об увольнении в тот же день, объяснив это невозможностью справиться с нарастающими проблемами.
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«В Лозовой практически сформирован огневой мешок. Противник еще там сопротивляется, но тут нужно добавить то, что противник подбрасывает все-таки резервы на данный участок местности и пытается не допустить окружения населенного пункта», — заявил Марочко ТАСС.
На Купянском направлении активные столкновения идут у населённых пунктов Двуречная и Лозовая.
18 декабря стало известно, что российские бойцы улучшили тактическое положение у Лозовой, формируя ловушку для украинских сил на этом участке фронта. Мэр Лозовой Сергей Зеленский подал заявление об увольнении в тот же день, объяснив это невозможностью справиться с нарастающими проблемами.
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Мария Моисеева