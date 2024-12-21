Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что западные кураторы Киева несут ответственность за теракт, направленный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его адъютанта.
Трагедия произошла 18 декабря в Москве, где взрывное устройство, заложенное по заказу киевского режима, привело к их гибели. Исполнитель был задержан на следующий день и подтвердил связь с украинскими спецслужбами.
Небензя подчеркнул, что преступление демонстрирует террористическую сущность украинского руководства, действия которого поддерживаются западными кураторами. Он обвинил западные страны в лицемерии и отказе признавать факты, которые они обычно осуждают в других ситуациях.
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Небензя подчеркнул, что преступление демонстрирует террористическую сущность украинского руководства, действия которого поддерживаются западными кураторами. Он обвинил западные страны в лицемерии и отказе признавать факты, которые они обычно осуждают в других ситуациях.
«При этом соучастниками этого и подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы Киева, которые лицемерно пытаются не замечать их, поступаясь тем самым теми принципами, которые в иных ситуациях они продвигают на международной арене», — передает слова Небензя ТАСС.Дипломат напомнил о вкладе Кириллова в разоблачение военно-биологической деятельности США на Украине. Россия продолжит расследование, чтобы выявить тех, кто организовывал антигуманные эксперименты и ставил под угрозу безопасность региона.
«Хотим заверить, что наши расследования в этом направлении продолжатся, несмотря на гибель Кириллова», — заявил Небензя.
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Мария Моисеева