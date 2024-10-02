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США обвинили в разрешении ЦАХАЛу действовать в Газе безнаказанно

02 октября 2024, 15:30
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Политика Вашингтона уязвляет жителей Палестины, пока ЦАХАЛ безнаказанно действует в Газе. Такое заявление в своей статье для издания Foreign Policy выразил экс-сотрудник американской дипломатической службы Аллан Дж. Уинд.
«Политика США дорого обошлась в плане крови и жизней как израильтян, так и палестинцев, а также способствовала беззаконию армии Израиля и гражданских лиц на оккупированных палестинских территориях», — говорится в материале.
Эксперт считает, что Штаты никак не контактируют с руководителями палестинской группировки ХАМАС в Газе.



Аналитик резюмировал, что ограничения дипломатов со стороны американского правительства «подрывают способность» эффективно работать.

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#мир
#сша
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#цахал
#новости
Востоковед Долгов раскрыл, стоит ли ожидать большой войны на Ближнем Востоке
Востоковед Долгов: Большая война на Ближнем Востоке вряд ли будет
02 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/Zeferli

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что большая война на Ближнем Востоке маловероятна.
При этом он признал, что удар Ирана по Израилю в ночь на 2 октября был серьёзным.

«Не в интересах США и Ирана начинать прямое столкновение, большую войну. Это в достаточной степени в интересах Израиля, прежде всего в интересах руководства страны. Поэтому взаимные удары могут быть, но большой войны — нет», — объяснил в беседе с RT специалист.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов обратил внимание на достаточно противоречивую политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

«Эрдоган выступал активно на израильском направлении, предлагал различные рецепты решения палестинского вопроса. Ничего у него не получалось. Его призывы противоречивы и непоследовательны, потому что он, обозначая себя чуть ли не главным защитником палестинских интересов, не наложил полного эмбарго на поставки продукции через Турцию в Израиль», — отметил в беседе с «Известиями» Тарасов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тревожный сценарий, Россия просит все стороны конфликта проявить сдержанность.

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В Нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону
Комиссия Нацсобрания Франции отклонила предложение об импичменте Макрону
02 октября 2024, 14:43

Фото: сайт Кремля

Национальное собрание Франции, которое является нижней палатой парламента страны, отклонило импичмент президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону, передает телеканал BFMTV.
Утверждается, что предложение об импичменте, которое выдвинули парламентарии от левой партии «Неподчинившаяся Франция», поддержали 15 депутатов, входящих в комиссию Нацсобрания по юридическим вопросам. Согласно информации источника, против данной инициативы выступили 54 члена комиссии.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 69 из 73 парламентариев.

Напомним, 17 сентября текущего года бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента нынешнему французскому лидеру.

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#франция
#проект
#президент
#эммануэль макрон
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В России могут на законодательном уровне закрепить понятие «студенческая семья»
Кузнецова: в ГД внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья»
02 октября 2024, 13:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья». Об этом сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова, ставшая одним из авторов инициативы.
«Мы внесли в Госдуму законопроект о закреплении на законодательном уровне понятия «студенческая семья»!» - записала Кузнецова в своем Telegram-канале.

Предлагается приравнять к студенческой семье людей до 35 лет включительно, которые обучаются в ВУЗах или СУЗах, воспитывающих ребенка.
По словам депутата, данная инициатива будет развивать меры поддержки студенческих семей на региональном и федеральном уровнях.

Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции в РФ.

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В Польше обвинили Украину, что она забыла об оказанной ранее военной помощи
Косиняк-Камыш: Украина уже забыла о военной помощи от Польши
02 октября 2024, 13:27

Фото: iStock/ValleraTo

Украина забыла о военной помощи, которую предоставила Польша. Такое заявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.
«Мы первые направили помощь. Это была очень крупная помощь. Германия отправила каски, а мы отправили танки», - заявил Косиняк-Камыш.

Однако, по его словам, сейчас украинское руководство уже забыло об оказанной ранее помощи.

Такое заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной по вопросу эксгумации жертв Волынской резни. Ранее Косиняк-Камыш сделал заявление, что Украина не станет членом Евросоюза до разрешения этой проблемы.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, он заявлял, что Польша слишком раздувает вопрос Волынской резни и призвал больше это не обсуждать.

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Генсека ООН объявили персоной нон-грата в Израиле
В Израиле объявили генсека ООН персоной нон-грата и запретили въезд
02 октября 2024, 13:21

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Глава МИД Израиля Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Израиля.
Уточняется, что данное решение было принято по причине реакции Гутерриша на нападение Ирана на Израиль. Согласно информации ведомства, генсек ООН «не осудил серьезную агрессию» государства должным образом.

Напомним, 23 сентября текущего года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября Израиль авиаударом ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил «сюрприз» для Израиля и США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#иран
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В Кремле отреагировали на ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: у ситуации на Ближнем Востоке тревожный сценарий
02 октября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/yulenochekk

Ситуация на Ближнем Востоке имеет тревожный сценарий, Россия просит все стороны конфликта проявить сдержанность. Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию», — прокомментировал представитель Кремля.

Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль, ЦАХАЛ рекомендовал жителям держаться ближе к бомбоубежищам. Позже представители Армии обороны Израиля отметили, что такой шаг иранской стороны будет «иметь последствия».

Исламская республика негативно отреагировала на ликвидацию генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы и отметила, что это может привести к «уничтожению» Израиля.

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#мир
#россия
#дмитрий песков
#израиль
#ливан
#война
#новости
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Стало известно, включатся ли США в конфликт на Ближнем Востоке напрямую
Востоковед Станислав Тарасов: США воздержатся от эскалации на Ближнем Востоке
02 октября 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

США не станут усиливать напряженность на Ближнем Востоке, пока не пройдут выборы. Такое мнение «Ленте.ру» высказал востоковед Станислав Тарасов.
«Что-то мне подсказывает, что американцы до выборов будут задерживать эту ситуацию. Они воздержатся от эскалации. Тогда много будет решаться уже на ливанском фронте», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что, если ЦАХАЛ (армия Израиля) нанесет удар по иранской стороне, это вызовет цепную реакцию. При этом, подчеркнул Тарасов, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан говорил в рамках брифинга, что исламская республика поплатится за удар по Израилю. К слову, о последствиях для Ирана заявляли и в ЦАХАЛе.

Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль. Исламская республика до этого осудила ликвидацию генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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#мир
#сша
#израиль
#ливан
#война
#новости
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Посол РФ Викторов призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке
02 октября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/macky_ch

Стороны конфликта на Ближнем Востоке должны немедленно прекратить огонь. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия. Разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность и суверенитет соседних стран и заняться реальным поиском политического, дипломатического выхода из этой чрезвычайно опасной ситуации», — прокомментировал дипломат.

Накануне к прекращению огня на Ближнем Востоке призывал генсек ООН Антониу Гутерриш. По словам официального представителя генсека международного сообщества Стефана Дюжаррика, ситуация в регионе очень беспокоит Гутерриша.

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#мир
#россия
#война
#израиль
#ливан
#новости
#посол
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Дальнейшее вторжение Израиля в Ливан поставлено под сомнение после атаки Ирана
MWM: Удар Ирана нарушил планы Израиля по вторжению в Ливан
02 октября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Удар со стороны Ирана по Израилю ставит под сомнение дальнейшее вторжение ЦАХАЛа (армия Израиля) в Ливан, а то и вовсе может положить ему конец. Об этом сообщает Military Watch Magazine. Обозреватели упомянули серьезный нанесенный баллистическими ракетами ущерб израильтянам.
«Ущерб, нанесенный операцией, вызвал вопросы о том, может ли Израиль продолжать свое вторжение в соседний Ливан, которое началось менее чем за два дня до иранских ударов. Многочисленные источники сообщили, что удары были нанесены по ключевым авиабазам, таким как авиабаза Хацерим, где базируются израильские F-15, и авиабаза Неватим, на которой базируются все израильские стелс-истребители F-35», — сказано в материале.

Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль. ЦАХАЛ порекомендовал местным жителям находиться вблизи бомбоубежищ. Представитель израильской армии Даниэль Хагари отмечал, что такие шаги иранской стороны будут «иметь последствия». Уточнялось, что уничтожены свыше 20 истребителей F-35 ЦАХАЛ.

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#мир
#израиль
#ливан
#иран
#война
#новости
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