США обвинили в разрешении ЦАХАЛу действовать в Газе безнаказанно

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Политика Вашингтона уязвляет жителей Палестины, пока ЦАХАЛ безнаказанно действует в Газе. Такое заявление в своей статье для издания Foreign Policy выразил экс-сотрудник американской дипломатической службы Аллан Дж. Уинд.
«Политика США дорого обошлась в плане крови и жизней как израильтян, так и палестинцев, а также способствовала беззаконию армии Израиля и гражданских лиц на оккупированных палестинских территориях», — говорится в материале.Эксперт считает, что Штаты никак не контактируют с руководителями палестинской группировки ХАМАС в Газе.
Аналитик резюмировал, что ограничения дипломатов со стороны американского правительства «подрывают способность» эффективно работать.
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Никита Кротов