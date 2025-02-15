Россиянам сообщили обновленный рейтинг Путина среди населения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Уровень доверия россиян Владимиру Путину за неделю с 3 по 9 февраля вырос на 0,1 процентного пункта, достигнув 78,3%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.
При этом одобрение деятельности президента снизилось на 0,5 п.п. до 75,5%, передает ТАСС.
Правительство РФ одобряют 48,6% респондентов (снижение на 2 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 50,8% (минус 1,2 п.п.). Доверие Мишустину выразили 59,9% опрошенных (снижение на 0,9 п.п.).
Среди лидеров партий наибольший рост доверия зафиксирован у Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 22,9% (+2,6 п.п.), тогда как рейтинг Сергея Миронова («Справедливая Россия — За правду») упал до 27,6% (-1,2 п.п.).
Поддержка «Единой России» снизилась до 35,3% (-0,7 п.п.), а вот ЛДПР и КПРФ показали рост: 10,6% (+0,9 п.п.) и 10,2% (+0,5 п.п.) соответственно. Опрос проводился по случайной выборке мобильных номеров, всего опрошено 11 200 человек. Погрешность данных не превышает 1%.
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Правительство РФ одобряют 48,6% респондентов (снижение на 2 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 50,8% (минус 1,2 п.п.). Доверие Мишустину выразили 59,9% опрошенных (снижение на 0,9 п.п.).
Среди лидеров партий наибольший рост доверия зафиксирован у Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 22,9% (+2,6 п.п.), тогда как рейтинг Сергея Миронова («Справедливая Россия — За правду») упал до 27,6% (-1,2 п.п.).
Поддержка «Единой России» снизилась до 35,3% (-0,7 п.п.), а вот ЛДПР и КПРФ показали рост: 10,6% (+0,9 п.п.) и 10,2% (+0,5 п.п.) соответственно. Опрос проводился по случайной выборке мобильных номеров, всего опрошено 11 200 человек. Погрешность данных не превышает 1%.
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Мария Моисеева