Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв с дочерью (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)
В Москве 14 февраля в шестой раз прошло ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», посвящённое Дню святого Валентина.
Во время своей программы фигурист Пётр Чернышёв вышел на лёд вместе с шестилетней дочерью Милой, которую ему родила скончавшаяся в прошлом году от рака Анастасия Заворотнюк. В начале своего выступления с фигуристкой Наоми Ланг Чернышёв нежно донёс девочку на руках до другой стороны катка, где посадил её рядом с оркестром. В конце номера он вернулся за дочерью, взял её на руки, ласково обнял и поцеловал.
Мила была одета в белоснежное платье и серебристые туфельки и выглядела как настоящая принцесса. Малышка унаследовала многие черты от мамы. В частности, у ней такие же большие выразительные глаза.
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Анастасия Чинкова