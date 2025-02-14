Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва

Молодая жена Евгения Петросяна рассказала о своем отношении к критике в подкасте Юле Бондаревой. Татьяна Брухунова подчеркнула, что пережила «4 года ежедневной травли». При этом блогер, которую часто критикуют за образы не по возрасту, уверена, что от негатива никуда не деться.