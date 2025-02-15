SHOT: В аэропорту Домодедово пожар — на взлётной полосе вспыхнул снегоуборщик

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В аэропорту Домодедово произошёл пожар: на взлётно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. По словам очевидцев, которые передает SHOT, на месте работают экстренные службы. В Telegram-канале также показано видео происходящего.
Данных о пострадавших и официальной информации пока нет.
Ранее сообщалось, что водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.
Также известно, что в России произошёл масштабный сбой в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которого пользователи не смогли проводить финансовые операции. Это подтверждают данные с ресурса Downdetector.
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Ранее сообщалось, что водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.
Также известно, что в России произошёл масштабный сбой в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которого пользователи не смогли проводить финансовые операции. Это подтверждают данные с ресурса Downdetector.
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Мария Моисеева