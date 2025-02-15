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SHOT: В аэропорту Домодедово пожар — на взлётной полосе вспыхнул снегоуборщик

Фото: iStock/koyu

Фото: iStock/koyu

В аэропорту Домодедово произошёл пожар: на взлётно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. По словам очевидцев, которые передает SHOT, на месте работают экстренные службы. В Telegram-канале также показано видео происходящего.
Данных о пострадавших и официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.



Также известно, что в России произошёл масштабный сбой в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которого пользователи не смогли проводить финансовые операции. Это подтверждают данные с ресурса Downdetector.

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В Польше жестоко убили 59-летнего священника
14 февраля 2025, 22:34

Фото: iStock/ Nastco

В Польше тело 59-летнего священника обнаружили с признаками насильственной смерти. Издание EADaily сообщило, что это уже второй случай зверской расправы над священнослужителем.
По предварительной информации, убийство могли совершить с целью наживы. После проведенной мессы ксёндз (польский католический священнослужитель) называл сумму собранных пожертвований. Она составила 80 тысяч золотых или 1,8 млн. рублей.

Расправа над священником произошла недавно, 13 февраля, возле прихода Богоматери Фатимской. Неизвестные затащили мужчину в подвал, где жестоко убили его. Одного из подозреваемых задержали.

Ранее сообщалось, что водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Отмечается, что сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.

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#польша
#священник
#убийство
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Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены
Любовник-заключённый подтолкнул внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены
14 февраля 2025, 20:47

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сообщником внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, расправившейся с дедом и его женой, мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.
Выясняется, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом. Напомним, что мать Екатерины в настоящее время отбывает срок в колонии общего режима за вымогательство 200 миллионов рублей у самарского депутата.

Во время суда она оказалась за решёткой вместе с Виталием Лукиным, который проходил по той же статье. Мать свела мужчину со своей дочерью. Екатерина начала переписываться с заключённым и между ними вспыхнули чувства. На протяжении последних четырёх месяцев Екатерина неоднократно приходила к Виталию на слушания и приносила передачки.

Однако Лукин оказался не так прост. Он выдумал историю о якобы своём огромном долге, и девушка согласилась помочь ему, рассчитывая на влиятельных бабушку и дедушку. Однако родственники отказали ей, после чего напряжение в семье начало расти, и Екатерина решила расправиться с пожилыми близкими.

После убийства родного деда и его супруги она начала продавать их недвижимость, автомобиль и иконы. Следователи также рассматривают, что мотивом убийства могли быть личные финансовые трудности девушки, а также вероятные проблемы с запрещёнными веществами.

Очевидно, что в скором времени девушка окажется за решёткой. Однако сейчас решается вопрос о сроке лишения свободы. Ни один из юристов не согласился защитить подсудимую, поскольку шансов выиграть дело нет. Ей займётся государственный адвокат.

Напомним, что внучка самарского чиновника обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, после совершения преступления она расчленила, растворила в кислоте или развезла по мусорным бакам части тел дедушки и бабушки. В настоящее время на местом мусорном полигоне ведутся обыски, тела пока не обнаружены.

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Призывавший убивать бойцов СВО чиновник из Николаевска-на-Амуре найден мёртвым
14 февраля 2025, 20:08

Фото: istockphoto/gorodenkoff

44-летний сотрудник мэрии упал с девятого этажа дома в Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае. Погибший — Артем Примак. Ранее на него возбудили уголовное дело за то, что мужчина призывал убивать участников СВО.
Тело мужчины обнаружили в ночь на 14 февраля под окнами многоэтажного дома, расположенного на улице Орлова, 9, сообщает телеграм-канал Amur Mash. При этом известно, что мужчина проживал по другому адресу. Как он оказался именно в этом доме и с какой целью, не уточняется.

На сотрудника мэрии недавно было возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму. Примак публично призывал убивать участников спецоперации. Во время допроса он раскаялся в содеянном. Мужчина даже записал видео с извинениями и сообщил, что попал под влияние зарубежных СМИ.

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Водитель кроссовера выстрелил в таксиста во время конфликта в центре Москвы
14 февраля 2025, 16:03

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.

После этого таксист намеренно врезался в автомобиль обидчика. В ответ на это мужчина выстрелил ещё несколько раз и скрылся с места происшествия.

Водитель такси получил ранения. Сведения о его состоянии не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил своего друга, пока показывал ему карабин отца, который ранее работал в полиции.

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«С Днём святого Валентина!»: Влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком
На Орловщине влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком
14 февраля 2025, 15:29

Фото: istockphoto/Cynthia Lempitsky

В селе Заречье Орловской области 31-летняя девушка и 33-летний мужчина проводила совместный вечер в съемной квартире на улице Музалева. В какой-то момент пара разругалась, и романтическое свидание закончилось трагедией.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Сначала влюблённые просто ссорились, но, видимо, оба обладали буйным темпераментом, так как словесная перепалка быстро переросла в рукопашную схватку. Милые начали не только браниться, но и «тешиться», причём на всю катушку. В качестве последнего аргумента в споре использовался молоток, который влюблённые, вероятно, хватали по очереди.

В итоге оба скончались от множественных ушибов и кровопотери. Тела вспыльчивых партнёров нашли на диване, рядом валялось окровавленное орудие убийства. Возбуждено уголовное дело, точная причина смерти мужчины и женщины установит экспертиза.


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