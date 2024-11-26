Россиянам в Грузии рекомендовали не посещать людные места

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Россиянам, находящимся в Грузии, рекомендовали воздержаться от посещения мест, где наблюдается большое скопление людей. Такое предупреждение сделали в секции интересов России при посольстве Швейцарии в закавказской республике.
При этом дипломаты подчеркнули, что нынешнее политическое противостояние в стране не представляет какой-либо опасности для российских туристов, обстановка остаётся спокойной, передают «Известия». Тем не менее, гражданам России не рекомендовано посещать места массового скопления людей, а также места проведения митингов, демонстраций и акций протеста.
Сотрудники дипломатической миссии также подчеркнули, что до настоящего момента не зарегистрировано ни одного обращения в секцию граждан России в связи с массовыми политическими акциями и связанными с ними инцидентами.
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