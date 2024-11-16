В Грузии открыли уголовное дело после нападения на главу ЦИК Каландаришвили

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Грузинская полиция открыла уголовное дело по факту нападения на руководителя ЦИК Георгия Каландаришвили, облитого краской на заседании, проинформировали в ведомстве.
«На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, на итоговом заседании Центризбиркома представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил Каландаришвили неизвестной жидкостью.
Ранее в Грузии обнародовали окончательные итоги парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала свыше 53% голосов избирателей.
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Никита Кротов