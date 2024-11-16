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В Грузии открыли уголовное дело после нападения на главу ЦИК Каландаришвили

МВД Грузии открыло дело после того, как главу ЦИК Каландаришвили облили краской
Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Грузинская полиция открыла уголовное дело по факту нападения на руководителя ЦИК Георгия Каландаришвили, облитого краской на заседании, проинформировали в ведомстве.
«На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на итоговом заседании Центризбиркома представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил Каландаришвили неизвестной жидкостью.



Ранее в Грузии обнародовали окончательные итоги парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала свыше 53% голосов избирателей.

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Протестующие в Абхазии отвергли предложение о досрочных выборах
Оппозиция в Абхазии отвергла досрочные выборы и остается здании парламента
16 ноября 2024, 14:54

Фото: istockphoto.com/ru/Wirestock

В Абхазии протестующие отвергли предложение президента Аслана Бжании о досрочных выборах и отказались освободить правительственный комплекс. Об этом сообщает РИА Новости.
Сторонники оппозиции собрались у здания администрации президента на новый митинг. Они заявили, что примут только отставку Бжании, другие требования активисты принимать отказались.

Сам глава государства ранее заявлял, что протестующие должны покинуть захваченные ими правительственные здания, тогда он будет готов подать в отставку и назначить новые выборы в Абхазии.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские, поскольку они хотят лишь защитить свое государство.

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#рф
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Главы субъектов РФ выразили поддержку президенту Абхазии
Главы регионов РФ выразили поддержку абхазскому президенту Бжании
16 ноября 2024, 14:09

Фото: istockphoto.com/ru/rarrarorro

Главы субъектов РФ поддержали президента Абхазии Аслана Бжанию в телефонных разговорах. Об этом сообщила пресс-служба главы абхазского государства в своем официальном Telegram-канале.
Уточняется, что свою поддержку Бжании выразили руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым и главы других субъектов. В пресс-службе президента Абхазии добавили, что лидеры регионов РФ назвали события 15 ноября попыткой госпереворота, а также пожелали народу Абхазии мира и добра.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские, поскольку они хотят лишь защитить свое государство.

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#абхазия
#соглашения
#президент
#контроль
#здание
#крым
#государство
#активисты
#рф
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Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку
Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда оппозиция освободит здание парламента
16 ноября 2024, 13:35

Аслан Бжания (Фото: riamediabank.ru/Александр Кряжев)

Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме. Об этом глава государства сообщил на встрече со сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района, передает РИА Новости.
Бжания добавил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы президента Абхазии в случае досрочной отставки.


Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские.

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#выборы
#президент
#абхазия
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Захарова ответила захотевшим проверить возможные связи Маска с РФ сенаторам США
Дипломат Захарова: советую демократам в США расследовать коррупцию Байдена
16 ноября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Дипломат российского МИДа Мария Захарова порекомендовала американским сенаторам-демократам расследовать коррупцию действующего президента США Джо Байдена и «его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма», а также покушение на Джона Кеннеди.
Так она отреагировала на их призывы проверить возможные связи миллиардера Илона Маска с РФ.

«Сенаторам-демократам хочу посоветовать заняться расследованием покушения на своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень», — сказала Захарова.

Сказав о Кеннеди, она добавила, что американские власти полвека изображают будто не понимают, о чем речь.

Перед этим американские сенаторы призвали проверить возможные связи создателя соцсети X с российской стороной.

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Daily Wrap: запрет РФ на поставки урана в США ударит по американской энергетике
16 ноября 2024, 12:44

Фото: iStock/Iurii Garmash

Временный запрет России на экспорт обогащенного урана в США ударит по американской энергетике. Об этом сообщает портал Daily Wrap. Этот сектор промышленности, как утверждается, сильно зависим от российского урана.
«Эта мера может серьезно повлиять на американский энергетический сектор, который в значительной степени зависит от российского урана», — сказано в материале.
По информации портала, эти ограничения могут заставить США искать другие источники обогащенного урана, что скажется на стоимости энергоносителей и стабильности поставок.

К тому же сообщается, что Россия — ключевой игрок на рынке этого ресурса, потому значительно влияет на глобальные цепочки поставок. Временные ограничения на эскорт могут затронуть и другие страны, вынудив их пересматривать свои энергетические стратегии.

Напомним, Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США накануне. Исключения будут составлять, как отмечается, поставки по разовым лицензиям, которые одобрит Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

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#путин
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В Крыму раскрыли возможный план спасения Украины
Константинов: спасти Украину можно с помощью референдума
16 ноября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/gutaper

Украинскую государственность можно спасти при помощи референдума, который должен быть частью соответствующего плана, заявил РИА Новости глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.
«Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства», — прокомментировал собеседник агентства.
Он добавил, что изменения в украинской конституции должны включать в себя утверждение новых границ без крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик, Херсонщины и Запорожской области.

Ранее Константинов высказался по поводу возможности возобновить авиасообщение с Крымом.

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#мир
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#россия
#крым
#референдум
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Стали известны задачи оппозиции в Абхазии
Оппозиция заявила о стабилизации ситуации в Абхазии после отставки Бжании
16 ноября 2024, 11:55

Фото: iStock/sibway

В Абхазии оппозиция, по инициативе которой в стране несколько дней проходят акции протеста, заявила, что ее задача — добиться отставки президента Аслана Бжании и стабилизировать политическую ситуацию в стране. Соответствующее заявление оппозиционеры опубликовали в своем телеграм-канале.
«Аслан Бжания предпринимает отчаянные попытки сохранить видимость власти, цепляясь за формальности. Время его правления уже закончилось. <…> Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — написано в публикации.
Сейчас противники действующей власти готовят новый митинг и призывают граждан вновь собраться у здания парламента.

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#президент
#митинг
#абхазия
#оппозиция
#парламент
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В Германии снова заговорили о поставках крылатых ракет Украине
Глава МИД Германии Бербок: пришло время поставить Украине дальнобойное оружие
16 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/macky_ch

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пришло время поставить Украине дальнобойные системы вооружения. Об этом пишет немецкая газета Tagesspeigel. По ее словам, ФРГ пора делать то же, что уже делают ее партнеры.
«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — объявила она.
Бербок добавила, что другие государства Европы, к примеру Франция и Великобритания, уже поставляют крылатые ракеты на Украину.

Газета подчеркивает, что немецкий министр не стала напрямую говорить о крылатых ракетах Taurus.

Напомним, что после предыдущего подобного высказывания Бербок официальный представитель кабмина ФРГ заявлял, что ее мнение никак не изменит отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву ракеты Taurus и никак не повлияет на действующий отказ правительства.

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Константинов: вопрос возобновления авиасообщения с Крымом открыт
16 ноября 2024, 11:40

Фото: istockphoto/VvoeVale

Вопрос о том, чтобы возобновить авиасообщение с крымским полуостровом открыт, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу парламента Республики Крым Владимира Константинова.
«Вопрос пока открытый. Это связано с общей концепцией проведения СВО», — сказал чиновник.
По словам Константинова, возобновление авиасообщения рассмотрят по итогам боевых действий. Авиасообщение с Крымом приостановлено для обеспечения безопасности в феврале 2022 года после начала специальной военной операции.

Денацификация и демилитаризация Украины продолжается. Противник наносит удары по гражданским целям. Эксперты считают, что таким образом Киев компенсирует потери на фронте.

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#россия
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#авиасообщение
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