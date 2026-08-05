Россияне перестали ездить на Кубу из-за блокады США
Туристический поток из России на Кубу почти полностью прекратился из-за нестабильной ситуации на островном государстве. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
Дипломат объяснил ситуацию прекращением прямого авиасообщения между странами. Оно стало невозможным из‑за топливной блокады Кубы со стороны США и нехватки авиационного керосина на острове.
Коронелли уточнил, что в настоящее время на Кубе нет организованных групп российских туристов. При этом он не исключил, что отдельные граждане РФ всё же приезжают на остров, хотя достоверных сведений об этом нет.
Среди других факторов, осложняющих ситуацию, посол назвал закрытие большого числа гостиниц. Это связано как со снижением турпотока из разных стран, так и с рисками вторичных санкций США. Кроме того, логистика поездок для россиян существенно усложнилась: чтобы попасть на Кубу, сейчас требуется как минимум две пересадки, и путешествие становится довольно непростым.
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