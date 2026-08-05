Россияне перестали ездить на Кубу из-за блокады США

05 августа 2026, 03:06

Посол Коронелли: туристический поток из РФ на Кубу практически равен нулю

Фото: iStock/MaboHH

Туристический поток из России на Кубу почти полностью прекратился из-за нестабильной ситуации на островном государстве. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.