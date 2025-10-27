Россияне скупили шоколад с лицом Путина «Своих не бросаем»
Россияне раскупили шоколад с изображением президента Владимира Путина и надписью «Своих не бросаем», который спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил конгрессвумен Анне Паулине Луне во время встречи в Майами.
Товар отсутствует на маркетплейсах Ozon и Wildberries, выяснил корреспондент РИА Новости.
В карточке на Ozon указали, что его распродали и доставка недоступна. На Wildberries отметили, что продукта временно нет. Продавец — компания «Росшоколад».
Конфеты с цитатами Путина под названием «Великие слова великого человека» при поиске на маркетплейсах не отображаются.
