27 октября 2025, 15:31

Россияне скупили шоколад с лицом Путина «Своих не бросаем» на маркетплейсах

Фото: istockphoto/id-art

Россияне раскупили шоколад с изображением президента Владимира Путина и надписью «Своих не бросаем», который спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил конгрессвумен Анне Паулине Луне во время встречи в Майами.