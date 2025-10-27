В США расценили слова Путина о «Буревестнике» как резкий сигнал Западу

27 октября 2025, 09:58

NYT: заявив о «Буревестнике», Путин послал резкий сигнал Западу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Заявив об испытаниях новейшей крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, президент РФ Владимир Путин послал сигнал западных странам. Такой вывод сделала американская газета The New York Times (NYT).





Авторы статьи сослались на слова российского лидера о том, что новая ракета завершила все необходимые испытания.

«Это стало резким сигналом Западу на фоне провала планов встречи с президентом [США Дональдом] Трампом», — написали они.