В США расценили слова Путина о «Буревестнике» как резкий сигнал Западу
NYT: заявив о «Буревестнике», Путин послал резкий сигнал Западу
Заявив об испытаниях новейшей крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, президент РФ Владимир Путин послал сигнал западных странам. Такой вывод сделала американская газета The New York Times (NYT).
Авторы статьи сослались на слова российского лидера о том, что новая ракета завершила все необходимые испытания.
«Это стало резким сигналом Западу на фоне провала планов встречи с президентом [США Дональдом] Трампом», — написали они.Издание также отметило, что «Буревестник» способен преодолевать большее расстояние, чем другие российские модели такого оружия.
Ранее британская газета отреагировала на заявление президента РФ о новой ракете, охарактеризовав его как суровое. В материале говорится, что Путин подчеркнул уникальность и непобедимость ракеты «Буревестник».