Российский мигрант проник в Финляндию через забор на закрытой границе

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Мигрант, ищущий убежище, впервые преодолел границу из России в Финляндию, перебравшись через двухметровый забор на закрытой границе в субботу, сразу после ее закрытия, сообщила газета Helsingin Sanomat.
Согласно информации пограничной службы, один человек перепрыгнул через забор на крупнейшем пограничном переходе в Ваалимаа и запросил убежище в Финляндии.
Глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф уточнил, что высота ограждений на границе составляет не менее двух метров. Это первый случай пересечения забора на восточной границе Финляндии.
15 декабря Москва подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией. Сухопутная граница будет закрыта, за исключением железнодорожного пункта пропуска Вайниккала.
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Глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф уточнил, что высота ограждений на границе составляет не менее двух метров. Это первый случай пересечения забора на восточной границе Финляндии.
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Артем Кузьмин