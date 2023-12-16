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Российский мигрант проник в Финляндию через забор на закрытой границе

Helsingin Sanomat: мигрант проник из России в Финляндию через забор на границе
16 декабря 2023, 23:38
Фото: istockphoto/Iri-s

Фото: istockphoto/Iri-s

Мигрант, ищущий убежище, впервые преодолел границу из России в Финляндию, перебравшись через двухметровый забор на закрытой границе в субботу, сразу после ее закрытия, сообщила газета Helsingin Sanomat.
Согласно информации пограничной службы, один человек перепрыгнул через забор на крупнейшем пограничном переходе в Ваалимаа и запросил убежище в Финляндии.

Глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф уточнил, что высота ограждений на границе составляет не менее двух метров. Это первый случай пересечения забора на восточной границе Финляндии.


15 декабря Москва подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией. Сухопутная граница будет закрыта, за исключением железнодорожного пункта пропуска Вайниккала.

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Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
Первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет
16 декабря 2023, 21:33

Фото: iStock/tylim

Австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC, Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет. Об этом музыканты сообщили в социальных сетях.
«Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — написано в сообщении группы.

Отмечается, что причина смерти ударника не называется.

Ранее сообщалось, что суперзвезда американского сериала «Друзья», актёр Мэттью Перри скончался из-за острого воздействия на организм кетамина. С помощью введения кетамина в кровоток Перри проходил терапию от тревоги и депрессии. 29 октября 2023 года Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти.

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В Ватикане впервые в истории осудили кардинала и приговорили к 5,5 годам тюрьмы
ANSA: кардинал Ватикана приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о недвижимости
16 декабря 2023, 19:58

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Кардинал Анджело Бечча приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы по делу о недвижимости в Лондоне.
В истории это первый случай, когда осудили кардинала и отправили в тюрьму, пишет агентство ANSA.

Процесс по делу о приобретении недвижимости в Лондоне для Святого престола продолжался два с половиной года. По данным следствия, кардинал Беччу ответственен за нарушения и злоупотребления, которые произошли во время процедуры. Ему вменялось в том числе предоставление ложной информации и мошенничество. 

На скамье подсудимых, помимо кардинала, оказались ещё девять человек.

На момент покупки недвижимости в Великобритании Беччу был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам. Беччу не признал вины ни по одному из обвинений. 

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#новости
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#полиция
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Депутат Луговой раскрыл причину бегства Чубайса из России
Депутат Луговой: Чубайс сбежал из РФ из-за испуга после начала спецоперации
16 декабря 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Государственной думы Андрей Луговой, комментируя вопрос экономического обозревателя «Первого русского» Юрия Пронько о бегстве экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, заявил, что тот сбежал из-за неразберихи на фоне начавшейся специальной военной операции. Об этом сообщает Царьград.
«Мои размышления очень простые. Конечно, Чубайс, когда увидел, что произошло, когда началась СВО, он, конечно, извините, офигел. Это первое. И испугался. Это второе», — приводит слова эксперта Царьград.

По мнению Лугового, в тот период уже начинались оперативные мероприятия, которые связаны с его деятельностью в «Роснано». Но при этом мала вероятность того, что за ним следили. Эксперт считает, что история с Чубайсом и его перемещениями является банальной.

Ранее сообщалось, что в начале октября текущего года в аэропорту Израиля заметили бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса, который готовился к отлету. Он вместе с супругой Авдотьей Смирновой пытался покинуть Израиль. 

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#эксперт
#израиль
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#рф
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Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 успешно вывели на орбиту
16 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/forplayday

Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1б», успешно выведен на рабочую орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что спутники данной модели созданы на основе платформы «Навигатор» производства НПО им. С. А. Лавочкина. Напомним, старт состоялся в 12:18 мск. Отделение основного блока от третьей ступени произошло ровно через девять минут.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Как стало известно, благодаря спутникам будет обеспечен круглосуточный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана в любую погоду, а также регулярная и бесперебойная связь.

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#арктика
#ракета
#мониторинг
#маск
#спутник
#роскосмос
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Актёра Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона
16 декабря 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Обвинения актера в сексуальных домогательствах могут привести к тому, что Жерар Депардье лишится ордена Почетного легиона.
Совет ордена Почетного легиона планирует оценить соответствие актера Жерара Депардье высшей награде Франции. Об этом рассказала министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

«Я переговорила с великим канцлером ордена генералом армии Франсуа Лекуантром. Он сообщил, что Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду»,- говорит Абдюль-Малак.
ТАСС пишет, что Депардье, который имеет российское гражданство, глубоко переживает из-за развития кампании, которая связана с обвинениями в сексуальных домогательствах. Её развернули в отсутствие каких-либо судебных решений. 

Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.

По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело. 

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#актёр
#награда
#франция
#общество
#обвинение
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Педофилам запретят посещать школы и детские площадки
Кабмин предложил запретить педофилам посещать школы и детские площадки
16 декабря 2023, 16:54

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете гражданам с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории школ и детских площадок, предназначенных для образования и отдыха детей. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Согласно данному законопроекту, также сохраняется запрет для судимых такого рода преступления выезжать за установленные судом пределы территории. Авторы законопроекта уточняют, что на его создание повлияли «результаты анализа правоприменительной практики в сфере деятельности органов внутренних дел».

Отмечается, что под запрет посещения также попали медицинские, санаторно-курортные и физкультурно-спортивные организации.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы на юго-западе столицы.

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#мигрант
#запрет
#дети
#педофилия
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Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в галактике
Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике
16 декабря 2023, 16:22

Фото: РИА Новости/SpaceX Flickr

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что нет доказательств существования инопланетян. Об этом Маск сообщил во время публичного мероприятии в Риме.
Маск выдвинул предположение, что человечество — это единственный вид жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути. По его мнению, люди станут «особенным видом, если с планетой ничего не произойдет».

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более четырех с половиной часа. 

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#ракета
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#маск
#космос
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Брянские школы могут остаться без охраны
16 декабря 2023, 15:41

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Больше 70 школ в Брянске, возможно, останутся без охраны на ближайшие два месяца.
По данным Mash, госзаказы на эти услуги охраны отменили из-за несоответствия стандартам безопасности.

Сообщается, что на этой неделе закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. Там в начале декабря произошла кровавая стрельба, и ещё нескольких школ. На закупку участников не нашли. Новые торги брянская администрация проведёт только в следующем году.  

У областного УФАС РФ возникли претензии сразу к шести аукционам на оказание охранных услуг, которые были запланированы на первую половину 2024 года. Они отменены. 

Среди выявленных нарушений следующее: не прописан порядок действий для охранников школ при посещении посторонних лиц, один сотрудник безопасности на образовательное учреждение, чего явно недостаточно. 

Пока эти условия не выполнят, брянские школы будут работать без лицензированной охраны.

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#брянск
#школа
#дети
#новости
#охрана
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В Москве установлена рекордная высота снежного покрова
16 декабря 2023, 15:02

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Новый суточный рекорд снежного покрова в 39 см установлен в Москве.
Об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, активный циклон «Ваня», который установил утром в пятницу в Москве суточный рекорд высоты снежного покрова, отправился на северо-восток.

При этом сегодня высота снежного покрова на московской метеостанции ВДНХ достигла уровня в 39 см. Это является не только максимальным значением с начала осенне-зимнего сезона, но и новым суточным рекордом высоты снежного покрова для 16 декабря.

Прежнее достижение достигало отметки в 33 см и датировано 1919 годом. 

Специалист также добавил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится.

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