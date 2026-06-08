Россиянин отдал мошенникам более 29 млн рублей, попавшись на старую схему
Житель Башкирии перевёл мошенникам более 29 млн после звонка лжесиловиков
В Башкирии 45-летний местный житель перевёл мошенникам более 29 миллионов рублей. Как сообщает управление МВД по региону, всё началось со звонка неизвестных, которые представились сотрудниками ФСБ и Центробанка.
Злоумышленники заявили, что некто получил доступ к аккаунту мужчины, поэтому нужно, чтобы он срочно перевёл все деньги на «безопасный счёт». Житель Башкирии поверил аферистам и последовал их инструкциям.
Позже мошенники вновь позвонили жертве. На этот раз они сообщили, что гражданин якобы перевёл деньги на счета экстремистской организации, из-за чего ему грозит статус фигуранта уголовного дела.
«Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина должен был передать деньги курьеру. Он делал это несколько раз», — уточнили в ведомстве.В итоге россиянин отдал аферистам более 29 миллионов рублей. Большую часть этой суммы он занял у родных и знакомых. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.