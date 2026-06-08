08 июня 2026, 15:10

В Таиланде домашняя обезьяна загрызла шестилетнего мальчика

Фото: Istock/13160449

В Таиланде домашняя обезьяна насмерть загрызла шестилетнего хозяина. Как сообщает Daily Mail, самец макаки по кличке Чок жил на привязи у бамбукового шеста. Верёвка позволяла ему свободно передвигаться.