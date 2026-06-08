Домашняя обезьяна загрызла шестилетнего мальчика
В Таиланде домашняя обезьяна насмерть загрызла шестилетнего хозяина. Как сообщает Daily Mail, самец макаки по кличке Чок жил на привязи у бамбукового шеста. Верёвка позволяла ему свободно передвигаться.
В один момент животное внезапно напало на играющего во дворе мальчика: обезьяна вонзила клыки в туловище, повалила ребёнка на землю и продолжила атаку. Семья прибежала на крики и нашла малыша без сознания в крови. Врачи не смогли спасти пострадавшего.
Мать рассказала, что длинные клыки Чока пробили лёгкое сына и задели жизненно важную область. Соседи рассказали, что макак ранее рычал и скалил зубы на чужаков. Однажды он уже напал на бездомную кошку.
Отмечается, что у семьи не оказалось разрешительных документов на содержание обезьяны. После трагедии дед мальчика выпустил животное в джунгли. Полиция и специалисты по дикой природе нашли примата на дереве. Обезьяна проявила агрессию, и для поимки потребовались транквилизаторы.
Читайте также: