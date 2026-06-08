Москвичка заплатила клинике 500 тыс. рублей и потеряла способность жевать и спать

08 июня 2026, 15:01

Фото: Istock/zamrznutitonovi

В Москве пациентка элитной стоматологической клиники по имени Ирина заявила, что лечение зубов за 500 тысяч рублей привело к серьёзным проблемам со здоровьем. Подробности приводит Telegram-канал Mash.