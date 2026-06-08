Москвичка заплатила клинике 500 тыс. рублей и потеряла способность жевать и спать
В Москве пациентка элитной стоматологической клиники по имени Ирина заявила, что лечение зубов за 500 тысяч рублей привело к серьёзным проблемам со здоровьем. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Потерпевшая рассказала, что пришла удалить один проблемный зуб, но врач убедил её сделать протезирование и перестройку зубного ряда для идеального прикуса. В итоге, по словам Ирины, челюсть сместилась, зубы разрушились, а сильная боль не даёт жевать и спать.
Врачи удалили три здоровых зуба, хотя москвичка считает, что необходимости в этом не было. После лечения прикус перестал смыкаться, челюстной сустав начал щёлкать, появились головные боли. Со временем боль перекинулась на здоровые зубы, жевать стало невозможно, ночью пациентка просыпается до десяти раз.
Другая клиника диагностировала серьёзное нарушение прикуса и болевую дисфункцию сустава. Специалисты выяснили, что удаление провели неправильно, а каппы вызвали трещины на передних зубах. Исправление ошибок потребует 2,5 миллиона рублей — эту сумму женщина пытается взыскать через суд.
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